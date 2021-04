IGS Garbsen ändert Anmeldeverfahren für fünften Jahrgang

Garbsen-Mitte

Die IGS hat das Anmeldeverfahren für den fünften Jahrgang ändern müssen. Unterlagen können nicht mehr persönlich im Sekretariat abgegeben werden. Hintergrund ist eine Verfügung vom 9. April, nach der schulfremde Personen Schulgebäude nur noch mit einem negativen Corona-Testergebnis betreten dürfen. Das Ergebnis darf nicht älter sein als 24 Stunden.

Anmeldung per Mail, Post, Briefkasten oder durchs Fenster

Darum hat IGS-Leiter Andreas Hadaschik die festen Anmeldezeiten für die Abgabe der Unterlagen aufgehoben. Ab sofort haben alle Erziehungsberechtigten folgende Möglichkeiten, ihre Kinder anzumelden: Per E-Mail zusammen mit den gescannten Unterlagen an g.dethleffsen@igs-garbsen.de, per Post an IGS Garbsen, Meyenfelder Str. 8-16, 30823 Garbsen und durch persönlichen Einwurf der Unterlagen in den IGS-Briefkasten am Verwaltungstrakt.

Außerdem ist es nach telefonischer Absprache möglich, die Unterlagen durchs Fenster ins Sekretariat zu reichen. Letzter Abgabetermin für die Unterlagen ist am Sonnabend, 24. April, um 12 Uhr.

Von Markus Holz