Garbsen-Mitte

Die IGS Garbsen richtet am Mittwoch,11. Dezember, einen Weihnachtsmarkt aus. Geöffnet ist von 15 bis 18 Uhr an der Meyenfelder Straße 8-16. Organisiert und gestaltet wird die Aktion von den Schülern der Jahrgänge fünf, sechs und sieben sowie dem Förderkreis der IGS. Im Mittelpunkt des Marktes steht in diesem Jahr das Thema Nachhaltigkeit.

Kompletter Erlös kommt der Schule zugute

Die Kinder und Eltern bieten eine Vielzahl von adventlichen und internationalen Speisen und Getränken an. Außerdem haben die Schüler Basteleien vorbereitet, darunter Weihnachtskarten in vielen Variationen, Sterne aus Butterbrotpapier und Dekoratives aus Toilettenpapierrollen. Der gesamte Erlös des Marktes geht über den Förderkreis zurück in die Schule. In den vergangenen Jahren war der Markt jeweils Anziehungspunkt für mehr als 1000 Besucher.

Von Jutta Grätz