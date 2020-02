Garbsen-Mitte

Schüleraustausch, Musik, Theater, Sport, Schulsanitätsdienst und vieles mehr: Die IGS Garbsen stellt bei ihrem Tag der offenen Tür am Sonnabend, 15. Februar, ihre Angebote vor. Künftige Schüler und deren Eltern sind eingeladen, sich von 9.15 bis 12.30 Uhr über die Gesamtschule an der Meyenfelder Straße 8-16 zu informieren.

Im Eingangsbereich erläutern Schulleitung und Lehrer das neue pädagogische Konzept der Schule namens „Dalton“. Ebenfalls dort und im sogenannten Differenzierungsraum informieren Förderschullehrer über alles Wissenswerte zum Thema Inklusion an der IGS. Die Schüler, die am Austausch nach Texas oder China teilgenommen haben, berichten ebenso über ihre Erfahrungen wie die Jungen und Mädchen der AG Herausforderungen. Lehrer und Schüler der Gruppe „Zeige Dein Talent“ geben einen Einblick in ihre Arbeit und auch die des Fachbereichs Darstellendes Spiel.

Schule informiert mit Führungen

In kurzen Unterrichtsfolgen vorgestellt werden unter anderem auch die Arbeitsbereiche Arbeit, Wirtschaft, Technik sowie die Fächer Mathematik, Englisch, Spanisch, die Naturwissenschaften, Französisch und Latein.

Ab 9.15 Uhr gibt es fortlaufend jeweils etwa einstündige Führungen, um 10 und 10.30 Uhr auch speziell für die Jahrgänge 11 und 12. Eine Führung für Eltern von Kindern mit einem besonderen Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung beginnt um 11 Uhr. Um 11.30 Uhr informiert die Schulleitung im Forum der IGS mit einer 30-minütigen Präsentation über das Konzept und die besonderen Angebote der Schule.

Anmeldungen für die Jahrgänge 5, 11 und 12

Anmeldungen für den fünften Jahrgang nimmt die IGS am 23. und 24. April, jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr entgegen sowie am 25. April von 9 bis 12 Uhr. Anmeldungen für den 11. und 12. Jahrgang sind vom 6. bis 20. Februar möglich und auch beim Tag der offenen Tür.

Lesen Sie auch

Von Jutta Grätz