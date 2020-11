Berenbostel

Weihnachtliches Basteln, Proben für das letzte Konzert des Jahres, der große Adventsbasar: Das alles hätte die Ilmasi-Förderschule in Berenbostel jetzt auf dem Zettel. Advent ist eine ganz besondere Zeit für die Kinder und Jugendlichen, mit noch mehr Wärme und noch mehr Zusammenhalt als sonst. Nichts davon steht mehr auf dem Zettel. Die Ilmasi-Schule muss sich in dieser Corona-Phase jeden Tag neu erfinden und steht vor ganz anderen Herausforderungen als andere allgemeinbildende Schulen.

Pro Klasse werden acht Schüler unterrichtet

Ilmasi ist eine Förderschule mit dem Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Träger ist die Region Hannover. 42 schulische Mitarbeiter betreuen 87 Kinder und Jugendliche mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung. Die Schule bietet zwölf Jahrgänge. Pro Klasse werden bis zu acht Schüler unterrichtet. Sie werden betreut von Lehrern, pädagogischen Mitarbeitern, Schulbegleitern und Therapeuten. So gibt es manchmal Klassen mit einer Größe von bis zu 14 Personen.

Anzeige

Körperkontakt untereinander? Permanent. Die Arbeit zwischen Pädagogen, Betreuern und Therapeuten einerseits und den Schülern andererseits? Sehr eng, sehr nah, sehr individuell. Das ist ein Alltag, der unter Corona-Bedingungen aber nicht aufrechtzuerhalten ist. Anika Sauerbrey, die stellvertretende Schulleiterin, gibt einen Einblick in die aktuellen Abläufe.

Anika Sauerbrey leitet die Ilmasi-Schule kommissarisch. Quelle: Markus Holz

Ist die Schule geöffnet?

Ab Montag, 23. November, ist die Schule wieder geöffnet. Nach steigenden Infektionszahlen Anfang November und einer verordneten Quarantäne war die Schule seit dem 11. November geschlossen. In der ersten Corona-Phase mussten die Schüler von März bis Mai zu Hause bleiben. Danach holten die Lehrer die Kinder gruppenweise nacheinander wieder in die Schule, je nach Grad der Beeinträchtigung und der leistbaren Unterstützung. Ab Montag fährt die Schule nun ein Wechselmodell mit drei bis fünf Kindern pro Klasse im Präsenzunterricht. Die Quarantäne ist zwar aufgehoben, aber es fehlen eine Reihe von Pädagogen aus Krankheitsgründen oder weil sie zur Risikogruppe zählen.

Ist die Schule ausreichend ausgestattet?

Ja. Die Schule hat ohnehin Anrecht auf einen größeren Bestand an Seife, Handtüchern und Desinfektionsmitteln. Die Mitarbeiter sind mit FFP-2-Schutzmasken ausgestattet. Am Freitag hat Sauerbrey die seit Sommer bestellten Kittel für die Mitarbeiter abgeholt. Zwischenzeitlich hatte sich die Schule auch notdürftig mit Maleranzügen beholfen. Der Förderverein stand bereit, um Lieferengpässe für Schutzausrüstung zu überbrücken. Eltern halfen freiwillig und ungefragt mit Hygieneprodukten und Handschuhen aus, auf die sie als pflegende Angehörige selbst ein Anrecht haben, diese aber nicht vollständig verbrauchen. Die Schulleitung bestellt und bezahlt das Material über die Region Hannover. Die Kittel, ähnlich wie bei OP-Personal zum Reinschlüpfen und Zubinden auf dem Rücken, sind eigentlich zwingend, weil die Mitarbeiter einen Teil der Schüler auch wickeln, pflegen und füttern müssen.

Läuft der Schülertransport coronagerecht?

Das ist Interpretationssache: Die meisten Kinder und Jugendlichen werden vom DRK-Fahrdienst abgeholt und nach Hause gebracht. In normalen Zeiten fahren Transporter mit acht Plätzen – voll belegt. Das ist während der Phasen mit Präsenzunterricht trotz Corona so geblieben. „Das hat die Eltern am meisten beunruhigt, weil die Regeln in der Schule und zu Hause eingehalten werden, nur in den Kleinbussen nicht“, sagt Sauerbrey. Das DRK sei sehr um eine Lösung bemüht, habe aber nur ein begrenztes Budget. Insofern ist die Transportsituation die gleiche wie in den Schul- und Linienbussen der Regiobus.

Bei vielen Ilmasi-Schülern kommt zudem die Besonderheit hinzu, dass der Sitz von Masken ständig korrigiert werden muss, dass manche erhöhten Speichelfluss haben oder die Maske zerkauen und im schwierigsten Fall gar keine Maske tragen können. Und damit erhöht sich das Ansteckungsrisiko während der Busfahrt, die für manche Schüler über die Grenzen von Garbsen hinausgeht. „Wir haben alles versucht, es war nichts dran zu ändern“, sagt Sauerbrey. Sie hofft ab Montag auf Entspannung. Einige Eltern sind dazu übergegangen, die Kinder selbst zur Schule zu fahren.

Ab Montag zieht wieder Leben in die Räume der Ilmasi-Schule ein. Quelle: Markus Holz

Funktioniert Homeschooling ?

Bedingt. Technisch ist Ilmasi in einem neuen Zeitalter angekommen. 40 iPads stehen zum Verleih zur Verfügung. Der Schulserver ist leistungsfähig, ebenso die Ausstattung für Videokonferenzen und für digitalen Unterricht. Lehrer und Schüler laden Videobotschaften an die Schulgemeinschaft hoch. Das, was sonst zur Orientierung der Schüler im Morgenkreis passiert, ist ins Digitale verlagert: Welcher Tag ist heute? Welche Jahreszeit haben wir? Welches Lied begleitet uns durch den Tag? Steht Besonderes bevor? All das lässt sich – neben dem Lernstoff und Arbeitsblättern – in der Schule und zu Hause abrufen. „Von dem, was Ilmasi ausmacht und was die Kinder brauchen, versuchen wir einiges zu retten. Es funktioniert, Schüler und Mitarbeiter haben die Herausforderung angenommen und wachsen dabei manchmal über sich selbst hinaus“, sagt Sauerbrey augenzwinkernd.

Lesen Sie auch: Förderschulen dürfen wieder unterrichten

Aber die meisten Schüler brauchen eben auch eine feste Tagesstruktur, Kontakt und individuelle Betreuung, um lernen zu können. Das bietet ihnen die Anwesenheit in der Schule. Digital zu Hause ist das nicht gewährleistet. Sauerbrey weiß von überforderten Eltern. Sie hat gelernt: Videounterricht kratzt manche Schüler so sehr auf, dass sie danach kaum zu beruhigen sind und die Eltern darum aus dem Angebot aussteigen müssen. Unterricht, ohne die bekannten Gesichter um sich zu haben, ist für manche schwer erträglich. Darum haben sich einige Schüler innerlich zurückgezogen. Sauerbrey hofft, die emotionalen Defizite ausgleichen zu können, wenn die Schüler die Ilmasi-Schule wieder betreten. Sie hat aber auch gelernt: Mehr Schüler als gedacht kommen mit der Situation zurecht, können Facetime- und WhatsApp-Videogespräche führen, kreative Grüße schreiben, den Stoff bearbeiten und den digitalen Kontakt pflegen.

Die wichtigsten HAZ-Nachrichten als Newsletter Sie interessieren sich für Hannover 96, für Nachrichten aus Hannover – oder nur aus Burgdorf? Ihren Newsletter HAZ kompakt können Sie sich ganz nach Ihren Interessen zusammenstellen. Jeden Tag gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren

Unterm Strich: Vom Namen Ilmasi ist nur noch das „I“ übrig

Der Schulname Ilmasi bedeutet „Individuelles Lernen mit allen Sinnen“. Geblieben ist davon das I für individuell. „Es ist eine sehr große Herausforderung, auf die vielen individuellen Bedürfnisse und Fragen einzugehen“, sagt Sauerbrey. Den Betrieb aufrechtzuerhalten verlange einen extrem hohen Abstimmungsbedarf zwischen allen Beteiligten – jeden Tag wieder, manchmal auch mehrfach. Das Pädagogenteam fühle sich wie auf einer permanenten Gratwanderung: rechts die Vorschriften und Anweisungen, links die Bedürfnisse der Kinder und Eltern und über allem die Corona-Wolke. „Wir sind seit März in einer Art Ausnahmezustand. Die Mitarbeiter und Eltern leisten Rekordarbeit für die Kinder. Anders wäre das nicht zu schaffen“, sagt Sauerbrey. Am Montag stehen die ersten Kinder wieder in der Schule. „Wenn wir die großen Augen sehen und die Freude in den Gesichtern, wissen wir, wofür wir das alles machen.“

Von Markus Holz