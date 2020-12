Garbsen-Mitte

Im Rathaus Garbsen brennt seit Donnerstag, 17. Dezember, das Friedenslicht, das alljährlich in der Vorweihnachtszeit in Bethlehem entzündet und in vielen Ländern verteilt wird. Die Pfadfinder und Pfarrer Christoph Lindner haben es nach Garbsen gebracht. Bei der Überreichung an Bürgermeister Christian Grahl betonte Lindner, dass die Botschaft sei, gemeinsam friedliche Lösungen zu finden. „Auf das Miteinander im Großen und Kleinen kommt es uns an“, sagte der Pfarrer.

Stadt will Frieden vertreten

Grahl bedankte sich bei den Pfadfindern und sagte zu, das Licht bis ins neue Jahr hinein zu tragen. „Das Garbsener Rathaus beherbergt Rat und Verwaltung. Für uns ist es auch Verpflichtung, Frieden zu vertreten“, sagte Grahl. Das Friedenslicht stammt aus der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem. Dort wird es jedes Jahr entzündet und mit dem Flugzeug nach Wien gebracht. Von dort aus tragen es Pfadfinder seit vielen Jahrzehnten weiter. In Garbsen brennt das Friedenslicht in den Kirchen Corpus Christi, Silvanus, St. Raphael und in Horst.

Von Anke Lütjens