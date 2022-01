Garbsen

Er dreht sich und wird immer kleiner: der Dönerspieß. Das vielleicht bekannteste, ganz bestimmt hierzulande beliebteste türkische Gericht Döner Kebab ist aus der deutschen Fast-Food-Küche nicht mehr wegzudenken. Wir waren in fünf Dönerimbissen in Garbsen und haben dort jeweils den Klassiker probiert: Dönertasche. Und dabei festgestellt, dass es durchaus Unterschiede gibt.

Immer gleich hingegen scheinen die Rituale am Tresen zu sein. Hat der Kunde nicht schon selbst „Hähnchen“ oder „Kalb“ ergänzt, zielt die erste Frage des Personals auf die Fleischart. „Alles drauf?“, lautet dann meistens die zweite Frage. Folgt ein „Ja“, wird im Regelfall noch „Scharfe Soße?“ hinterhergeschoben. Dann geht alles ganz schnell, und im Handumdrehen wird ein Fladenbrot mit Salat, Gemüse, Fleisch, Soßen und auf Wunsch auch einigen Extras wie Schafskäse und Oliven gefüllt.

Der Ausgewogene: GÖZ Urfa

Döner Kebab im GÖZ Urfa in Garbsen-Berenbostel. Quelle: Gert Deppe

Im GÖZ Urfa wird bis auf das Fleisch alles selbst zubereitet. Zur Auswahl stehen Kalb und Hähnchen, wer kein Fleisch mag, kann wahlweise Falafel (4 Euro) bestellen. Serviert wird der Döner mit reichlich dezent gewürztem Fleisch in großen Stücken und nicht zu viel Soße. Salat und Gemüse sind frisch. Das Brot ist warm, aber nicht knusprig, hat eine angenehme Konsistenz und schmeckt gut. Die scharfe Soße ist sehr pikant, aber nicht extrem scharf.

Preis: 4,50 Euro, Extras gegen Aufpreis Fleisch: Kalb oder HähnchenSoßen: Curry, Cocktail, Zaziki, scharf, Joghurt, Hummus, KnoblauchUnsere Wertung: 4 von 5 Sterne

Rote Reihe 42, 30827 Garbsen-Berenbostel, Öffnungszeiten: Mo. bis Frei., 10 bis 23 Uhr, Sa. und So., 11 bis 23 Uhr

Der Fleischige: Berlin Döner

Döner Kebab im Berlin Döner in Garbsen-Berenbostel Quelle: Gert Deppe

Montags ist bei Berlin Döner in Berenbostel der Dönertag, kostet der Klassiker nur 3 statt 4 Euro. Selbst gemacht wird dort nichts, das Fleisch besteht aus Kalb und Lamm, Hähnchen gibt es ebenfalls. Wer es gerne scharf mag, ist hier genau richtig. Serviert wird der Döner mit reichlich Fleisch, das eine gute Konsistenz hat. Das Brot ist dagegen vergleichsweise unauffällig. Dafür bieten Salat und Gemüse mit unter anderem Möhre, Rot- und Weißkohl sowie Tomate eine schöne Vielfalt. Soße gibt es unter dem Fleisch reichlich, etwas weniger hätte das Essvergnügen nicht getrübt.

Preis: 4 Euro (montags 3 Euro), Extras gegen AufpreisFleisch: Kalb/Lamm oder HähnchenSoßen: Curry, Cocktail, Zaziki, scharfe SoßeUnsere Wertung: 3 von 5 Sternen

Hermann-Löns-Straße 1, 30827 Garbsen-Berenbostel, Öffnungszeiten: Mo. bis Sa., 11 bis 22 Uhr, So., 13 bis 22 Uhr

Der Knusprige: Musti’s Imbiss

Döner Kebab in Musti's Imbiss in Garbsen Auf der Horst. Quelle: Gert Deppe

Das selbst gemachte Brot (Minifladen) ist in Musti’s Imbiss sehr knusprig und ausgesprochen lecker. Das angenehm dünn geschnittene Fleisch hätte etwas wärmer sein, die Soße etwas sparsamer eingesetzt werden können. Dafür gibt es die sogar vegan. Auch in diesem Imbiss wird morgens bis auf das Fleisch alles selbst gemacht. Dem knackigen Salat merkt man das ebenso an wie dem etwas zu gut gekühlten Gemüse. In dem kleinen gemütlichen Imbiss wird zum Döner der traditionelle Tee serviert.

Preis: 4,50 Euro, Extras gegen AufpreisFleisch: Kalb/Lamm oder HähnchenSoßen: Curry, Cocktail, Zaziki, scharfe Paste, scharfe Soße, vegane SoßeUnsere Wertung: 3,5 von 5 Sterne

Auf der Horst 16 E, 30823 Garbsen-Auf der Horst, Öffnungszeiten: Mo. bis So., 11 bis 23 Uhr

Der Testsieger: Locanta Döner & Pizza

Döner-Kebab im Locanta Döner & Pizza in Garbsen Auf der Horst. Quelle: Gert Deppe

Sehr herzhaft und mit leichtem Grillgeschmack überrascht bei Locanta das Fleisch. Die scharfe Soße ist nicht aufdringlich, aber intensiv. Besitzerin Özlem Erciyes verrät, dass sie ihre dezenten Soßen mit Yoghurt verfeinert. Salat und Gemüse sind gut temperiert, alle Zutaten sind im Fladen mit gut abgestimmten Soßenanteil ausgewogen angerichtet. Für Schülerinnen und Schüler gibt es am Planetenring einen etwas günstigeren Döner mit weniger Fleisch. Gedämpftes Licht sorgt im frisch renovierten Gastraum für eine angenehm ruhige Atmosphäre.

Preis: 5 Euro, Schülerdöner 4 Euro, Extras gegen Aufpreis Fleisch: Kalb/Lamm oder HähnchenSoßen: Curry, Cocktail, Zaziki, scharfe SoßeUnsere Wertung: 5 von 5 Sterne

Planetenring 31-33, 30823 Garbsen-Auf der Horst, Öffnungszeiten: Mo. bis Sa., 10 bis 22 Uhr

Der Scharfe: Döner & Salatbar Adelya

Döner-Kebab in der Döner & Salatbar Adelya in Osterwald. Quelle: Gert Deppe

Wer in der Döner & Salatbar Adelya „scharf“ bestellt, bekommt auch scharf – und zwar bestens dosiert bis zum letzten Bissen. Ebenso angenehm fällt das leckere Brot auf, dessen genaues Rezept Besitzer Erbab Zumrut allerdings nicht verraten will. In seinem Dönerimbiss ist bis auf das Fleisch alles selbst gemacht, das Fleisch besteht zu 98 Prozent aus Kalb und hätte etwas wärmer sein dürfen. Das Verhältnis von Fleisch und Salat sowie Gemüse ist ausgewogen, der Soßenanteil gut gewählt.

Preis: 4 Euro, Extras gegen AufpreisFleisch: Kalb oder Hähnchen Soßen: Curry, Cocktail, Zaziki, scharfe SoßeUnsere Wertung: 4 von 5 Sternen

Hauptstraße 223, 30826 Garbsen-Osterwald, Öffnungszeiten: Mo. bis Sa., 11 bis 21 Uhr

Und was meinen Sie?

Geschmäcker sind verschieden und am Döner scheiden sich die Geister. Was meinen Sie, teilen Sie die Meinung unseres Testessers – oder sehen Sie es ganz anders? Wir stellen die Dönerfrage: Wo gibt es den besten Döner in Garbsen? Schreiben Sie uns an garbsen@haz.de oder an garbsen@neuepresse.de.

Von Gert Deppe