Garbsen

Bis zu einer Stunde im Nieselregen stehen – das nahmen am Sonntag am Garbsener Rathaus zahlreiche Menschen in Kauf. Die Stadt hatte zum Spontan-Impftermin eingeladen, um auch die Leute für einen Piks zu gewinnen, die sich für den Besuch eines Impfzentrums in Garbsen sonst einen Tag freinehmen müssten.

Garbsen-Mitte, Sonntag, gegen 14 Uhr. Etwa seit einer Stunde hat das provisorische Impfzentrum im Rathaus geöffnet. Der Himmel grau, es nieselt. Normalerweise halten sich zu dieser Zeit kaum Menschen hier auf. Doch eine lange Menschenschlange reicht über den Rathausvorplatz die Treppe hinab bis zum Spazzo. Es handelt sich um Impfwillige. Der Andrang ist groß. „Ich schaffe es unter der Woche sonst einfach nicht“, sagt eine Frau mittleren Alters, die seit etwa einer halben Stunde ansteht. „Da kommt mir dieses Angebot am Sonntag gerade recht.“

„Es geht zügig voran“

Geimpft sei sie bereits, sie nehme den Termin zum Boostern wahr, obwohl ihre letzte Impfung nicht sechs Monate her ist. Gerade wegen der 2G-plus-Regelung will sie den dritten Piks bekommen. „Dann kann ich mir das Testen nämlich sparen.“

Weiter vorn in der Schlange steht ein Ehepaar. Sie haben ihre Wartezeit im Nieselregen gleich hinter sich, der Eingang ins Rathausinnere ist nur wenige Schritte entfernt. „Eine knappe Stunde“ warte er bereits, sagt der Mann, dick eingepackt mit Steppjacke, Kapuze, Maske. „Aber das ist in Ordnung. Es geht insgesamt zügig voran.“ Auch für ihn passe der Sonntag als Impftag „super“. Und auch er und seine Begleitung kommen zum Boostern. „Uns fehlen noch wenige Tage bis die sechs Monate voll sind“, sagt er. „Aber das dürfte hoffentlich kein Problem sein.“

Zuletzt hatte sogar Niedersächsische Gesundheitsministerium die Kommunen gebeten, nicht starr an einem Abstand von sechs Monaten zwischen der Zweitimpfung und der Auffrischungsimpfung festzuhalten, wenn Menschen bereits lange Zeit in der Schlange eines Impfangebots gewartet haben. Die Entscheidung darüber fällen aber letztlich die von der Region bestellten Mediziner vor Ort.

Biontech und Moderna – je nach medizinischen Gesichtspunkten

Im Innern des Rathauses wird auch entschieden, wer den Impfstoff Biontech und wer Moderna erhält. „Wir haben beides hier“, sagt Yesim Celik, Fachbereichsleiterin Soziale Dienste der Stadt. In der Regel erhalten Schwangere und unter 30-Jährige Biontech, der Rest das allgemein etwas weniger beliebte Moderna. „Beschwert hat sich über die Einteilung aber noch niemand“, sagt sie. „Es läuft sehr friedlich ab.“

Celik ist zufrieden mit der Nachfrage der Aktion, die sich erst ab Mittag an Bürger richtet. Am Vormittag waren bereits Erzieher, Grundschullehrer, Feuerwehrleute und Mitglieder verschiedener Vereine vor Ort. Auch da waren die Schlangen lang.

Das Impfangebot am Sonntag ist eine einmalige Aktion der Stadt – bislang jedenfalls. Unter der Woche können sich Impfwillige an den beiden festen Impfzentren der Stadt Boostern oder Erstimpfen lassen. Ein Termin ist nicht notwendig, das Impfen ist kostenlos. Von montags bis mittwochs ist das Zentrum in Berenbostel, im Werner-Baesmann-Park (früher Bürgerpark), Immenweg 5, geöffnet. Die Öffnungszeiten sind jeweils von 10 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr. Zu den gleichen Uhrzeiten ist das Impfzentrum im Stadtteil Auf der Horst geöffnet, allerdings nur donnerstags und freitags. Eingerichtet ist es in der Begegnungsstätte am Hérouville-St.-Claire-Platz.

Von Simon Polreich