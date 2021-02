Garbsen

Die Garbsener FDP will es Senioren ermöglichen, sich in der Nähe ihres Wohnortes impfen zu lassen – und fordert ein Impfzentrum in Garbsen. „Der Landkreis Cloppenburg hat es vorgemacht“, schreibt Hans-Jörg Jacobsen, Sprecher der Garbsener Liberalen. „Dort wurde in geeigneten Räumlichkeiten ein dezentrales Impfzentrum eingerichtet, in dem sich Menschen, die älter sind als 80 Jahre, von einem mobilen Impfteam gegen das Coronavirus impfen lassen konnten.“

Ob in Schulen oder Turnhallen: Ein ähnliches Modell schlägt die FDP nun auch für Garbsen vor. „Wir wollen den alten Menschen, die keine Möglichkeit haben, zum Impfzentrum am Messegelände zu gelangen, eine leichter erreichbare Möglichkeit zur Impfung anzubieten“, ergänzt Florian Koschik, Vorsitzender der Garbsener FDP. Die CDU/FDP-Gruppe im Garbsener Rat hatte bereits Anfang Januar in einem Antrag an die Verwaltung gefordert, die Stadt solle einen kostenlosen Fahrservice anbieten, sobald das Impfzentrum geöffnet ist. „Wir begrüßen diese Idee eines Fahrdienstes“, so Koschik, „Doch sie bietet auch das Risiko zusätzlicher Kontakte“.

SPD setzt sich für mobile Impfteams ein

Gemeinsam mit SPD-Parteikollegen aus Garbsen setzt sich auch SPD-Mitglied Dieter Roggenkamp aus Berenbostel dafür ein, dass mobile Impfteams auch in Garbsen vor Ort Impfungen anbieten, damit die Senioren nicht erst bis zum Messezentrum fahren müssen.

Von Jutta Grätz