Garbsen

Bekommt Garbsen nun doch ein eigenes Impfzentrum? Nach den Forderungen von CDU, FDP und SPD in Garbsen hat auch Bürgermeister Christian Grahl das Thema aufgegriffen. Er habe zugesagt, sich bei der zuständigen Region für das Thema stark zu machen, heißt es in einer Mitteilung. Der Ortsbürgermeister von Berenbostel, Gunther Koch, hatte gemeinsam mit seinem Stellvertreter Dieter Roggenkamp die Rudolf-Harbig-Halle als möglichen Ort vorgeschlagen.

Angaben der Verwaltung zufolge hätten die regelmäßigen Rücksprachen mit dem Regionspräsidenten bislang ergeben, dass die Region nach wie vor nicht beabsichtigt, dezentrale Lösungen umzusetzen – weder als Impfstation noch als größeres Impfzentrum.

„Für die größte Stadt in der Region nach Hannover wäre eine Impfstation hier bei uns in Garbsen eine einfache und bürgernahe Lösung“, sagt Grahl. Die Impfkampagne des Landes stehe erst am Anfang. „Sobald sich für lokale Möglichkeiten die Tür öffnet, werden wir an der Umsetzung einer eigenen Garbsener Impfstation arbeiten.“

Von Linda Tonn