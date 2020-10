Garbsen

An vielen Stellen in Garbsen prägen derzeit Kräne das Stadtbild. 138 Wohnungen will die Stadt Garbsen in diesem Jahr fertigstellen. Das geht aus einem Bericht zur aktuellen Wohnungsbauentwicklung hervor, den die Stadtverwaltung vorgelegt hat. Darin ist aufgelistet, wo derzeit gebaut wird, wie der aktuelle Stand ist und an welchen Stellen in den kommenden Jahren weitere Wohnungen und Häuser entstehen sollen. Die Prognose ist ambitioniert: Bis Ende 2024 sollen mehr als 1250 sogenannte Wohneinheiten – darunter fallen Wohnungen und Häuser – fertig sein. Ein Großteil der Wohnungen werden in Mehrfamilienhäusern untergebracht.

Die Zahl der Wohneinheiten, die jährlich fertig werden, soll sich von Jahr zu Jahr erhöhen. Während sie für 2021 noch bei 141 liegt, steigt sie – wenn alles wie geplant verläuft – im Jahr 2023 auf 274 und im Jahr 2024 auf 358 an. Damit nimmt der Wohnungsbau in Garbsen eindeutig Fahrt auf.

Anzeige

Zum Vergleich: In den 15 Jahren zwischen 1991 und 2016 entstanden in Garbsen rund 2500 Wohnungen, darunter gut 2200 Ein- und Zweifamilienhäuser und 250 Mehrfamilienhäuser. Das geht aus dem Wohnraumversorgungskonzept aus dem Jahr 2016 hervor.

„Voraussetzungen vorantreiben“

Der SPD im Rat der Stadt Garbsen geht das allerdings noch nicht schnell genug. In den Jahren 2020 und 2021 entstünden kurzfristig kaum neue Wohnungen, schreiben der Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel und sein Stellvertreter Martin Fochler. Erst in den Folgejahren werde sich die Situation verbessern. „Die SPD dringt darauf, dass wir die Voraussetzungen für die Schaffung von Wohnungen für alle Bevölkerungsgruppen zügig vorantreiben“, sagt Vogel. Insbesondere bezahlbarer Wohnraum sei dabei wichtig. Dafür solle die Stadt für weitere Flächen das Baurecht erwerben.

Derzeit wird an folgenden Stellen im Stadtgebiet gebaut: Am Bosse-See in Garbsen-Mitte entstehen insgesamt 58 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und neun Reihenhäuser. Im Frühjahr 2020 hat die Stadt mit der Erschließung des Baugebietes angefangen. Die Reihenhäuser sollen bis 2021 stehen, die Mehrfamilienhäuser sollen 2022 fertig werden.

Im Stadtteil Auf der Horst werden 25 Wohnungen im Orionhof gebaut. Die Umsetzung des Projekts hat allerdings noch nicht begonnen, obwohl die Baugenehmigung bereits im November 2018 erteilt worden ist. Bürgermeister Christian Grahl ermuntere den Investor regelmäßig, mit dem Bau zu beginnen, heißt es von der Stadtverwaltung. Theoretisch sei die Erschließung schon jetzt möglich, die Häuser könnten 2021 fertig sein.

230 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sind derzeit in Garbsen-Mitte in Vorbereitung. Investor Theo Gerlach teilte mit, dass mit einem Baustart „frühestmöglich“ im Frühjahr 2021 gerechnet werden könne. 115 Wohnungen sollen dann bist 2022 fertig sein, die andere Hälfte bis 2024.

Die Erschließung des neuen Wohnquartiers zwischen Europaallee und Meyenfelder Straße hat im Sommer 2019 begonnen. Quelle: Linda Tonn (Archiv)

Im Stadtteil Horst wird östlich der Straße Steinwartskamp gebaut. Zwischen 2015 und 2017 wurden dort 16 Einfamilienhäuser fertiggestellt, auch ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen ist bezugsfertig. Zudem sollen zwei Doppelhäuser gebaut werden. Angaben der Stadtverwaltung zufolge wird eine Kita geplant.

An der Ecke Schützenstraße/Leistlinger Straße baut Investor Bösteinhaus in Meyenfeld auf etwa 10.000 Quadratmetern sechs Einfamilienhäuser, acht Doppelhaushälften, vier Reihenhäuser und sechs Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus. Der Hochbau hat bereits begonnen, die Häuser sollen zum Jahreswechsel 2020/21 fertig sein.

Von den insgesamt 33 Einfamilienhäusern, die im Klüterfeld in Frielingen entstehen, sind die meisten bereits vollendet. Daneben werden acht Doppelhaushälften sowie sieben Reihenhäuser gebaut. Zusätzlich entstehen 22 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Die Vergabe der Grundstücke für die Mehrfamilienhäuser sei in der Umsetzung, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Bauprojekt soll 2021 beendet sein.

Auch im Gebiet Hinter der Worth in Stelingen sind die Bauarbeiten fast abgeschlossen. Einige der 27 Einfamilienhäuser sind bereits bezogen, die anderen befinden sich noch im Bau.

Geplante Baugebiete

Zu den Baugebieten, auf denen die Häuser und Wohnungen bereits im Bau sind, gibt es einige Vorhaben, die sich noch in der Planung befinden. Das prominenteste ist das Gebiet An den Eichen in Berenbostel. Zudem entstehen ab 2022 mehr als 50 Wohnungen in der Garbsener Schweiz. Gebaut werden soll auch Im Hespe, an der Mühlenstraße in Horst, in der Horster Ortsmitte und südlich Im Stühe.

Um mehr bezahlbaren Wohnraum in der Stadt zu schaffen, hat der Rat Mitte Juni einen sogenannten Baulandbeschluss für die Garbsener Stadtentwicklung beschlossen. Er sieht für alle künftigen Baugebiete verbindliche Quoten für geförderte Wohnungen vor. In städtisch geprägten Stadtteilen, etwa Auf der Horst oder Berenbostel, gelten 30 Prozent. In ländlichen Stadtteilen muss mindestens 15 Prozent des Wohnraums gefördert sein. Damit werde man bis 2025 den von der Region Hannover anvisierten Umfang vom 180 Wohnungen erfüllen, so die Stadtverwaltung. Tatsächlich würden in Garbsen bis zu 200 solcher geförderter Wohnungen entstehen.

Von Linda Tonn