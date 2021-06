Altgarbsen

Mit dem, was Peter Müller bei der Wohnungssuche in Garbsen erlebt hat, könnte er ein ganzes Buch füllen, sagt er. So richtig ins Gedächtnis eingebrannt hat sich eine Szene, die sich vor einigen Monaten mitten im Corona-Lockdown abgespielt hat. „Ich war mal wieder an einer Wohnung interessiert und wurde sehr kurzfristig zu einer Besichtigung eingeladen. Als ich dort ankam, hatte sich vor der Tür schon eine lange Schlange gebildet“, berichtet er. Mindestens 30 Parteien standen dort. Zwar trugen alle Masken, der vorgegebene Abstand sei aber aus Platzgründen nicht ansatzweise einzuhalten gewesen, erinnert sich Müller. „Wir wurden da regelrecht durchgeschleust. Das geht doch überhaupt nicht.“

Seit drei Jahren auf Wohnungssuche

Die Wohnung hat Müller, der eigentlich anders heißt, damals nicht bekommen. Seinen richtigen Namen will der IT-Fachmann lieber nicht nennen. Das könnte ihm weitere Nachteile auf dem Wohnungsmarkt bringen, befürchtet er. Und wie angespannt der in Garbsen ist, hat der 42-Jährige in den vergangenen Monaten zur Genüge erlebt. „Es ist ein Elend“, sagt er frustriert. Seit drei Jahren versucht er schon, eine größere Wohnung für sich und seine beiden zwölf und 13 Jahre alten Töchter zu finden, um deren Erziehung er sich seit der Trennung von der Mutter der Kinder kümmert.

„Die Mädchen brauchen in dem Alter unbedingt jeweils ein eigenes Zimmer, sonst kommt es permanent zum Streit“, sagt der Vater. Außerdem will er schon lange aus der jetzigen Wohnung raus, die dem Wohnungsunternehmen Vonovia gehört. Sie sei von der Lage zwar nahezu perfekt gelegen zwischen seinem Arbeitsplatz und den beiden Schulen der Mädchen. Aber mit der Vonovia hatte der 42-Jährige in den vergangenen Jahren immer mal wieder Ärger, etwa mit den Nebenkostenabrechnungen. „Da wurde zum Beispiel eine Gebühr für das Schneeräumen erhoben, obwohl das die Hausbewohner selbst gemacht haben“, sagt der Altgarbsener. Außerdem sei die Miete innerhalb weniger Jahre ohne entsprechende Gegenleistungen von 600 auf 700 Euro gestiegen.

Bislang lebt die Familie in einer Wohnung des Unternehmens Vonovia in Altgarbsen. Quelle: Gerko Naumann

Grundsätzlich sei das Finanzielle aber gar nicht das Problem, sagt der 42-Jährige. Er sei bereit, für eine passende Vierzimmerwohnung um die 1000 Euro Miete zu bezahlen. Das könne er sich auch deshalb leisten, weil seine neue Partnerin, die derzeit noch in Kiel lebt, ebenfalls einziehen würde. Die Krux ist nur: Es gibt zu wenig entsprechenden Wohnraum in Garbsen, wo der IT-Fachmann wegen seiner Arbeitsstelle und der Schulen der Kinder unbedingt wohnen bleiben will. Das liege vor allem an der großen Konkurrenz.

Studierende sind Konkurrenz auf dem Markt

Seit der Eröffnung des Campus Maschinenbau suchen viele Studentinnen und Studenten eine Bleibe in Garbsen, die nicht im Studentenwohnheim leben wollen. Außerdem seien auch viele Flüchtlingsfamilien in die Stadt gezogen. „Ich habe überhaupt nichts gegen diese Menschen. Im Gegenteil: Sie tun mir leid“, stellt der alleinerziehende Vater klar. Auf dem ohnehin knappen Wohnungsmarkt habe der Zuzug aber zu noch mehr Bedarf geführt. Deshalb erwarte er von Politik und Verwaltung in Garbsen noch mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema.

Ein weiteres Ausschlusskriterium für einige Vermieter ist zudem die Katze der kleinen Familie. Von der will sie sich aber unter keinen Umständen trennen, betont der Vater. Das Tier übernimmt quasi eine therapeutische Rolle im Haushalt. „Meine jüngere Tochter leidet unter AD(H)S. Der Umgang mit der Katze hat dazu geführt, dass sie deutlich ruhiger geworden ist.“

Wie stehen also die Chancen auf ein Happy End für den Familienvater und seine Töchter? Er wird es weiter versuchen, kündigt der 42-Jährige an. Und immerhin: Es gibt einen Hoffnungsschimmer nach einer weiteren Besichtigung in dieser Woche. Wirklich optimistisch klingen seine Worte zum Abschied dennoch nicht: „Die Perspektive in Garbsen ist einfach gering.“

Von Gerko Naumann