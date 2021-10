Garbsen

Es ist einsam geworden um Armin Laschet. Für diese Erkenntnis braucht man nicht unbedingt nach Berlin zu fahren. Es reicht der Blick in eine beschauliche Nebenstraße in Havelse. Dort hängt mitten im Grünen ein offenbar vergessenes Wahlplakat, das den CDU-Kanzlerkandidaten zeigt. Laschets sanftes Lächeln täuscht nicht darüber hinweg, dass sein Gesicht dorrt – mehr als eine Woche nach der Bundestagswahl – gar nicht mehr zu sehen sein dürfte. „Plakate sind unverzüglich am Tag nach der Wahl zu entfernen“, hatte Stadtsprecher Benjamin Irvin schon vor der Wahl gesagt, und auf diese Aussage beruft er sich auch jetzt.

Parteien sind fürs Abhängen selbst verantwortlich

Eine Schonfrist für die Parteien in Form einer Kulanzregelung sei ausdrücklich nicht vorgesehen. Diese seien selbst dafür verantwortlich, die Plakate zu entfernen oder jemanden zu beauftragen, der das für sie macht. „Sollten die Verantwortlichen der Aufforderung nicht nachkommen, werden die Plakate kostenpflichtig durch städtische Mitarbeiter entfernt“, betont Irvin. Gezielte Kontrollen vonseiten der Stadt gibt es nicht. „Die Überwachungskräfte des ruhenden Verkehrs sind jedoch angehalten, im Zuge ihrer allgemeinen Außendiensttätigkeit nicht abgehängte Plakate zu melden“, teilt die Verwaltung mit.

Dieses SPD-Plakat hing in der Nähe des Campus. Quelle: Gerko Naumann

Zugegeben: Die Hauptstraßen sind fast schon wieder plakatfrei. Lediglich an der Havelser Straße in Garbsen-Mitte hängen noch einige Bilder unabhängiger Kandidaten. In den Nebenstraßen einzelner Ortsteile findet man allerdings noch diverse Plakate, darunter auch immer mal wieder das Gesicht von Garbsens neuem Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD).

SPD beauftragt Unternehmen

Diese Aussage überrascht den Garbsener SPD-Vorsitzenden Rüdiger Kauroff. Er sei selbst in den vergangenen Tagen immer wieder im Stadtgebiet unterwegs gewesen, um einzelne Plakate abzunehmen. Grundsätzlich bezahle seine Partei aber ein Unternehmen, dessen Mitarbeiter diese Aufgabe übernehmen sollen. Diese haben wohl einige Plakate übersehen, sagt Kauroff – und verspricht, sich darum zu kümmern.

Der unabhängige Bürgermeisterkandidat Ahmet Cagli hat noch nicht alle Plakate entfernt. Quelle: Gerko Naumann

Dass die SPD das Auf- und Abhängen der Plakate überhaupt als Auftrag an eine Firma vergibt, liegt an einem Unfall. „Vor einigen Jahren ist ein Parteimitglied beim Befestigen eines Wahlplakats von einer Leiter gestürzt“, berichtet Kauroff. Zwar sei der Sturz einigermaßen glimpflich ausgegangen, trotzdem sagt der SPD-Chef: „Die Gesundheit meiner Parteimitglieder geht vor. Deshalb investieren wir lieber Geld in ein Unternehmen, als die Plakate weiter selbst aufzuhängen und weitere Stürze zu riskieren.“

Kammler (AfD) würde Plakatieren gern abschaffen

Wenn es nach dem AfD-Vorsitzenden Manfred Kammler ginge, würde das Plakatieren vor der Wahl ganz abgeschafft oder zumindest stark limitiert. „Wenn es so eine Regelung gäbe, wäre ich der Erste, der das unterschreibt“, sagt er. Aus seiner Sicht sei der Müll, der wegen der Plakate entsteht, vermeidbar. Außerdem mache das Plakatieren viel Arbeit, wenn man diese eben nicht an eine Firma vergeben kann. Er sei derjenige, der seine Plakate eigenhändig auf- und abhängt, sagt Kammler. „Deshalb bin ich auch verantwortlich, wenn ich einige vergessen haben sollte. Ich werde mich darum kümmern“, kündigt der AfD-Chef an.

Schon im Wahlkampf sind die Plakate in Garbsen mehrfach Thema von teils hitzigen Diskussionen gewesen. Zunächst warf die CDU der SPD vor, zu früh mit dem Konterfei ihres Kandidaten Provenzano geworben zu haben. Später beschwerte sich die AfD über „massives Fehlverhalten“ aller anderen Parteien, deren Schilder zu tief und außerhalb geschlossener Ortschaften hingen, was nicht erlaubt ist.

Von Gerko Naumann