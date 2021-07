Berenbostel

Nein, ein Corona-Impfmobil ist das nicht, wie eine Passantin vermutet. Das ist das Infomobil der Polizeiinspektion Garbsen. Geimpft wird hier nur mit Informationen. Am Mittwoch war das Mobil zum ersten Mal öffentlich im Einsatz. Kriminaloberkommissarin Katrin Baum, Kontaktbeamtin Annemarie Blume und Kontaktbeamter Dennis Kortschakowski erwarteten die ersten Besucher ab 11.30 Uhr am Dorfplatz in Berenbostel, danach am Nordwest-Zentrum.

Das Infomobil ist ein Polizei-VW-Bus mit dem magnetisch befestigten Schild „Infomobil“ auf dem Dach, ansonsten ein ganz normales Einsatzfahrzeug. Bus und Besatzung sind das Signal der Polizei Garbsen: Wir sind da, und wir beantworten Fragen rund um das Thema Sicherheit. Ganz egal, ob es um häusliche Gewalt, Einbruchsschutz, Betrugsmaschen oder Sicherheit im Straßenverkehr geht.

Baum ist Beauftragte für Kriminalprävention, Blume und Kortschakowski unterstützen, Karsten Schröder (Verkehr) und Hans-Joachim Elsner (Kriminalität) ergänzen das Team gelegentlich. Wer keine Zeit hat für einen Besuch, findet auch auf der Internetseite der Polizeidirektion Hannover eine Reihe von Tipps. Die nächste Telefonhotline zu Präventionsfragen ist am Donnerstag, 15. Juli, von 10 bis 18 Uhr unter Telefon (0511) 1091120 geschaltet.

Regelmäßig in allen Ortsteilen

„Das Infomobil ist eine Dauereinrichtung, wir fahren regelmäßig und in alle Stadtteile“, sagt Baum. Das ist am Mittwoch dankbar angenommen worden. Sechs Besucher kamen in den ersten 30 Minuten. Die Gespräche drehten sich um das korrekte Verhalten von E-Scooter-Fahrern auf der Roten Reihe, um telefonische Betrugsversuche, Einbruchsschutz und eigene Unsicherheiten im Verkehr – quer durch die Bank. „So darf das auch sein, obwohl wir vordringlich über Prävention aller Art informieren wollen“, sagte Baum.

Ein nächster Standort steht bereits fest: Kastanienplatz Altgarbsen am Donnerstag, 22. Juli, voraussichtlich zur Marktzeit ab 14 Uhr. Genaues und weitere Termine gibt das Team in den nächsten Tagen bekannt.

Von Markus Holz