Inklusion am Strand: Sportabzeichen-Fahrt von SV Wacker Osterwald

Osterwald

Barfuß am Strand, mit dem Pferdefuhrwerk zur Insel Neuwerk und jede Menge Sport: Ein Inklusion-Sportabzeichen konnten jetzt kleine und große Mitglieder des SV Wacker Osterwald machen – und zwar an der Nordsee.

Leichtathletik-Spartenleiter Alfred Leopold und Sportabzeichen-Beauftragter Thorsten Lange hatten die Wochenendfahrt organisiert, die – nachdem sie letztes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen war – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Jugendherberge Duhnen führte. Mit dabei waren fünf Erwachsene und zwei Kinder, davon ein Kind und zwei Erwachsene mit Handicap. Vier weitere Teilnehmer hatten krankheitsbedingt absagen müssen.

Medizinball-Weitwurf und mit dem Pferd nach Neuwerk

Das Programm vor Ort war üppig – und bestand nicht nur aus Sport: Ob Barfuß-Spaziergänge am Strand, Erkundungstouren in die nahe Umgebung (wobei die Teilnehmer sogar eine Taufe mit Salzwasser aus dem Meer erlebten) oder gemütliches Bummeln durch die Stadt.

Sport gehörte dazu: Hier Zielwurf am Strand – eine Disziplin fürs Behindertensportabzeichen Quelle: privat

Besonderes Highlight war die Fahrt mit dem Pferdefuhrwerk von Duhnen zur Insel Neuwerk, durchs Watt. „1,5 Stunden hin mit Warten am Priel bis zur Wassertiefe von 1,30 Meter. Das ist, was die Pferde und das Fuhrwerk durchfahren können“, schildert Organisator Thorsten Lange. Nach einem kurzen Aufenthalt von 30 Minuten am großen, viereckigen Leuchtturm der Insel, ging es wieder 1,5 Stunden lang durchs Watt zurück. „Aufgrund der Gezeiten ist das Zeitfenster genau einzuhalten, da die Flut einen sonst schnell einholt“, so Lange.

Nach weiteren sportlichen Wettbewerben – Zielwerfen, Medizinball-Weitwurf und Ausdauerlauf – ging es nach einem Zwischenstopp am berühmten Cuxhavener Pier „Alten Liebe“, wo Schiffe begrüßt und verabschiedet werden, zurück Richtung Heimat zum Wacker-Platz.

Von Simon Polreich