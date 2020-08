Robert Andreas Hesse führt das gleichnamige Möbelhaus in Garbsen als Familienbetrieb in der dritten Generation. Der 58-jährige Familienvater ist seit 1983 im Unternehmen. Gegründet wurde es von seinem Großvater am 1. September 1945 in Hannover-Linden. 1972 erfolgte der Umzug nach Garbsen an die Bundesstraße 6. Heute gehört Möbel Hesse mit 50.000 Quadratmetern Ausstellungs- und 150.000 Quadratmetern Betriebsfläche zu den führenden Einrichtungshäusern im Bundesgebiet. Das Unternehmen engagiert sich im Naturschutz sowie als Förderer von Sport- und Kulturveranstaltungen. Der Chef ist leidenschaftlicher Golfer.