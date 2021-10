Garbsen

Sieben Jahre lang hatte Christian Grahl das Sagen im Rathaus. Zum 31. Oktober endet seine Amtszeit, der Christdemokrat trat nicht zur Wiederwahl an. Seit der Stichwahl am 26. September steht mit Claudio Provenzano (SPD) der Bürgermeister-Nachfolger fest. Im letzten HAZ/NP-Interview seiner Amtszeit blickt der 64-Jährige auf Erfolge, Knackpunkte und Ziele zurück.

Was hat Ihnen an diesem Amt besonders Spaß gemacht?

Ziele zu erreichen. Und natürlich die Begegnungen mit den Menschen. In Vereinen, in Institutionen. Dort deutlich zu machen: Ich sehe euch, ich interessiere mich für euch. Menschen können von einem Bürgermeister erwarten, dass sie von ihm wertgeschätzt werden. Das ist mir ganz wichtig.

Was war Ihre wichtigste Entscheidung?

Es gibt mehrere. Eine frühe wichtige Entscheidung war, unseren Hut bei der Ansiedlung von Continental in den Ring zu werfen. Da haben alle ungläubig geguckt, aber es hat bei vielen eine Aufbruchstimmung erzeugt. Bis zum Showdown mit der Landeshauptstadt Hannover wurden wir bekannter – als Stadt, die leistungsfähig ist.

So sah das Wahlprogramm des damaligen Kandidaten Grahl 2014 aus. Quelle: Gerko Naumann

In Ihrem Wahlprogramm 2014 stand „Schaffung einer attraktiven Stadtmitte“...

Ja, das waren auch sehr wichtige Entscheidungen, und da bin ich durchaus selbstbewusst: Das Projekt „Wohnen am Bosse-See“ war bei meiner Amtsübernahme tot. Ich habe das aus der Versenkung geholt und dem ersten Investor gesagt: Sie müssen sich jetzt entscheiden – weitermachen oder aussteigen? Ich war es leid. Dann hat das Helma übernommen, heute wird gebaut. Das war richtig harte Arbeit.

Zur Galerie Spatenstiche, Diskussionen, Feten und Ehrungen: Wir haben einige wenige Momente aus sieben Jahren Bürgermeisterschaft aus unserem Archiv zusammengetragen.

Bosse-See und Gerlach: Jetzt wird gebaut

Nächste wichtige Entscheidung betrifft den Wohnungsbau mit Gerlach: Mehr als 20 Jahre hat die Stadt versucht, die Grundstücke zu kaufen. Es brauchte unzählige Sitzungen mit den Eigentümern, aber das habe ich geschafft. Jetzt wird gebaut. Unmittelbar daneben will Müller & Bremermann nach dem Muster Europäische Stadt einen dreistelligen Millionenbetrag investieren. Wir schaffen dafür das Baurecht. Auch da haben wir die letzten Grundstücke gekauft.

Garbsen hat zum Ende meiner Amtszeit alle Voraussetzungen, eine zukunftsfähige Stadtmitte neu zu bauen. Wir müssen nichts umbauen, wie andere Städte. Das Bremermann-Projekt könnte auch wieder Bewegung in die Ideen von Modepark Röther bringen, denen ja das Kino gehört. Unterm Strich: Wäre schön, wenn das alles schon früher gelungen wäre. Aber jetzt bin ich hoch zufrieden und hätte nicht gedacht, dass das alles klappt. Uneingeschränktes Kompliment an die Bauverwaltung und die Wirtschaftsförderung.

Meinen Sie, Ihre Mitarbeiter gut durch die Coronazeit geführt zu haben?

Ja. Wir haben zusammen mit dem Personalrat sofort entschieden, dass zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen mit Kindern zu Hause bleiben können, obwohl unsere IT anfangs noch gar nicht darauf vorbereitet war. Das haben sie uns hoch angerechnet. Und wir Dezernenten haben auch sofort den Erwartungsdruck rausgenommen und gesagt: Wenn der Lockdown jetzt verhindert, dass Projekte fortgeführt und entschieden werden können, dann ist das so. Das befreit. Und sie haben trotzdem geliefert. Klasse.

Badepark war keine Niederlage

Der Badepark ist fertig: So sieht Garbsens neues Schwimmbad kurz vor der Eröffnung im Oktober 2021 aus. Quelle: Gerko Naumann

Sie haben bis zum Umfallen für das Zentralbad geworben, weil Sie es finanziell für die einzig tragbare Lösung hielten. Der Rat wollte zwei Bäder. War das Ihre größte politische Niederlage?

Das sehe ich nicht so. Ich bin Teil des Ganzen. Deshalb kann ich keine Niederlage für mich erkennen. Die Entscheidung lag in der Hand des Rates. Mein Part war, mit Nachdruck für ein Bad in der Mitte zu argumentieren – aus Kostengründen und zur Zusammenführung der Stadtteile. Denn Garbsen ist keine gewachsene Stadt mit einem Stadtkern. Am Ende kam es eben anders. Das ist Politik. Danach habe ich gesagt: Dann baue ich das für euch richtig schick mit dem Geld, das ihr mir gebt. Da bin ich Demokrat. Und es ist ja auch ein schönes Bad geworden. Bis auf dieses Beispiel habe ich übrigens immer ein Einvernehmen mit dem Rat hinbekommen.

Wie steht Garbsen finanziell da?

Wir stehen gut da. Aber Garbsen muss alles dafür tun, die Einnahmen zu stärken. Über die Einnahmen regelt sich die Solidität eines Haushaltes. Um das zu erreichen, müssen wir weiter Wohnungsbau entwickeln und Gewerbeflächen erschließen.

So wie für Amazon?

Genau. Das war übrigens auch eine Art Sozialprojekt für Garbsen. Dort arbeiten viele ungelernte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – zum Beispiel von der Horst und vom Kronsberg. Und die Gewerbeentwicklung geht weiter: Wir bereiten an der Philipp-Reis-Straße ein großes Projekt für einen Global Player mit wenig Lkw-Verkehr vor. Das Gewerbegebiet nördlich Koppelknechtsdamm in Osterwald wird jetzt unter anderem erschlossen für Schnellecke, auch ein Global Player unter den Zulieferern von VW. Alles sehr anspruchsvolle Geschäfte, die hier nur in reibungslosem Teamwork und zusammen mit dem Rat zu lösen waren.

Verwaltung als öffentliches Unternehmen

Immer wieder Thema war der Konflikt zwischen Ihnen und Ihrem Stadtbaurat Frank Hauke. Wie kam es zum Bruch?

Ich habe die Verwaltung geführt wie ein öffentliches Unternehmen. Als Top-Manager einer solchen Verwaltung kann ich mir einen derartigen Konflikt nicht leisten. Die Maschine muss laufen. Ich nehme jeden mit, solange es irgendwie geht. Und wenn jemand nicht in der Spur ist, dann nehme ich ihn aus dem Spiel. Das habe ich gemacht, weil es notwendig wurde.

Zum Haare raufen lassen: Christian Grahl als Vorleser in einem Deutschkurs in der ehemaligen Förderschule am Kleegrund. Quelle: Jutta Grätz

Sehen Sie das erhebliche Defizit an Betreuungsplätzen auch als ein Defizit in Ihrer persönlichen Bilanz?

Wir haben grob gerundet bis 2023 in vier Jahren 400 Krippen- und Kitaplätze realisiert. Ich stehe zu dem Satz: Wir bauen eine Kita nach der anderen, (aber nicht drei gleichzeitig). In diesen Tagen geht es weiter in der ehemaligen Förderschule Am Kleegrund und in Horst. Zudem wird die Kita Murmelstein fertig. Und wir wollen den Altbau Murmelstein so sanieren, dass wir ihn vorübergehend weiter nutzen können.

Die Stadt will in das alte Gebäude noch Geld investieren?

Ja, damit wir schnell für viele Kinder weitere Plätze schaffen. Wir haben ja auch in die IGS trotz der Neubauplanungen noch etliche 100.000 Euro investiert.

Zur Person: Christian Grahl Christian Grahl (65, CDU) ist seit 1. November 2014 Hauptverwaltungsbeamter der Stadt Garbsen. Er ist nach Wolfgang Galler (SPD) und Alexander Heuer (SPD) der dritte hauptamtlich gewählte Bürgermeister der Stadt. Grahl studierte in Göttingen Jura. Elf Jahre lang spielte er dort in der Basketball-Bundesliga und wurde 1980 und 1983 Deutscher Meister. Nach einer Zeit als Rechtsanwalt und unterschiedlichen Verwendungen im öffentlichen Dienst wechselte Grahl 1994 an die Uni Hildesheim und wurde 1998 deren Kanzler. 2009 wurde er berufen als Präsident der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen. Grahl ist verheiratet mit der Pädagogin Ute Grahl, sie haben einen Sohn. / lz

Wohnungsbau haben wir auch hinbekommen

Ähnlich hoch ist Garbsens Defizit bei Baugrundstücken...

Ja, weil die Stadt überhaupt keine Flächen hatte, als ich kam. Jetzt sind 300 Wohneinheiten gebaut, in Frielingen zum Beispiel. 330 sind im Bau bei Gerlach und am Bosse-See. Wir schaffen Baurecht für weitere 600 Einheiten: Im Stühe in Horst und An den Eichen (erster Bauabschnitt Berenbostel-Ost) plus 20 an der Mühlenstraße, 70 aIm Hespe, 50 am Kochslandweg und 10 An der Weide in Stelingen, insgesamt rund 1500 Wohneinheiten. Das haben wir auch hinbekommen, obwohl das heutzutage alles hochkompliziert ist. Und wenn ich dann in Ihrem Kommentar lese, in der Verwaltung komme das „Geht nicht“ vor dem „Wir machen es so, dass es geht“, dann ist das ein völlig falscher Eindruck. Tempo 30 in Stelingen – geht. Bestattungshain Schloß Ricklingen – geht. Revitalisierung des Werner-Baesmann-Parks – geht. Drei Beispiele von vielen. Das drohende Großbordell bei Praktika musste ich übrigens persönlich verhindern – das war etwas, was wirklich nicht ging (lacht).

Was sollten die Garbsener aus Ihren sieben Jahren wissen, was sie noch nicht wissen?

Ich bin sehr kommunikativ. Eigentlich sollten sie alles wissen.

Einwohner schätzen die Stärken

Womit hat Garbsen Sie überrascht?

Mit dem großen städtebaulichen Entwicklungspotenzial, mit der Leistungsbereitschaft der Feuerwehren, mit dem hohen Maß an ehrenamtlichem Engagement und mit der Zufriedenheit der Menschen, hier zu leben. So habe ich das wahrgenommen – Leben im Grünen und zugleich am Rand der Metropole. Das wissen die Einwohnerinnen und Einwohner zu schätzen.

Wie sieht die Stadt in 20 Jahren aus?

Es ist eine behutsam wachsende Stadt mit 70.000 Einwohnern, in der sich Bebauung, Landwirtschaft und Natur Hand in Hand entwickeln. Das ist ganz entscheidend für die Lebensqualität. Auch dafür habe ich übrigens die Stabsstelle mit unseren drei Umweltexperten geschaffen. Diese drei sind unser Brainpool in Sachen Nachhaltigkeit. Und wir haben uns auf den Weg gemacht zu einer Smart City im neu gegründeten Verein Diginauten, einem Projekt der Stadtwerke mit der Stadt.

Wie sieht Ihr Plan „Ruhestand“ aus?

Ich werde nach all den Berufsjahren vor allem meine innere Freiheit neu genießen. Und ich habe meiner Frau ein Versprechen gegeben: Ich werde ihr ab 1. November an jedem ihrer Unterrichtstage ein Mittagessen frisch zubereiten. Und ich möchte ein Jahr lang kein neues Amt übernehmen. Meine Frau sagt: Das hältst Du nicht durch. Ich sage: Beschwör das nicht. Wenn ich das nicht durchhalte, gibt’s von mir auch kein Mittagessen.

Von Markus Holz und Gerko Naumann