Garbsen

2020 war auch in Garbsen ein außergewöhnliches Jahr, das vor allem von der Corona-Pandemie dominiert wurde. Sie hat viele Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt und Einschränkungen mit sich gebracht – aber auch eine Welle der Solidarität unter den Garbsenern ausgelöst. Dennoch gab es auch abseits von Corona weitere wichtige Ereignisse, etwa die Neueröffnung des Nord-West-Zentrums oder das Richtfest für den Badepark.

Januar

Das Jahr begann direkt mit einem größeren Einsatz der Feuerwehr: Am 2. Januar entstand bei einem Dachstuhlbrand am Saturnring in Auf der Horst ein Schaden von rund 250.000 Euro. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt, aber mehrere Haustiere der Bewohner starben. Ortsbrandmeister Thomas Cremer bezeichnete das Haus nach dem stundenlangen Einsatz mit 120 Helfern als „Totalschaden“.

Mehr als 120 Feuerwehrleute aus Garbsen waren im Januar bei dem Dachstuhlbrand am Saturnring im Einsatz. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Ende des Monats ist der Frielinger Unternehmer Wolfgang Ebert, Geschäftsführer von Laseroptik, vom Verband der Familienunternehmer in der Region Hannover zum Familienunternehmer des Jahres gewählt worden. Es sei ihm gelungen, „die tiefen regionalen Wurzeln dafür zu nutzen, um weltweit nachhaltig erfolgreich zu sein“, hieß es.

Wolfgang Ebert aus Frielingen ist zum Familienunternehmer des Jahres 2020 gewählt worden. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Februar

Im Februar hat eine kleine Posse ihr vorläufiges Ende gefunden. Bauarbeiter übermalten die Hinweise auf Tempo 20 vor dem Campus Maschinenbau und machten daraus eine Tempo-30-Zone. Die Stadt Garbsen wollte an dieser Stelle eine sogenannte Shared Space mit einem verkehrsberuhigten Bereich errichten. Doch die Landesbehörde für Straßenbau gegen und drohte mit der Rückforderung von Fördermitteln.

Arbeiter eines Unternehmens für Fahrbahnmarkierungen entfernen im Februar den 20er-Schriftzug von der Straße. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

März

Neue Geschäfte, eine goldene Fassade: Das 1985 gebaute Nord-West-Zentrum ist seit März 2020 grunderneuert. Noch kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie stürmten hunderte Besucher zur Eröffnung der Modekette TK Maxx. Neue Mieter sind auch die Drogerie dm und das Siemes Schuhcenter. Mindestens 10 Millionen Euro hat die Modernisierung des Einkaufszentrums, das bislang den Charme der Achtzigerjahre innehatte, gekostet. Seit dem vergangenen Jahr wurde im laufenden Betrieb renoviert. Für Garbsens Bürgermeister ist das Zentrum ein wichtiges Puzzleteil bei der Aufwertung der neuen Stadtmitte.

So sieht das modernisierte Nord-West-Zentrum an der Havelser Straße in Garbsen aus. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

April

Mit einem bedrohlichen Knacken fing es an: Im April ist ein Teil des Dachs der Versöhnungskirche in Havelse eingestürzt. Verletzt wurde niemand, die Orgel im Gemeindesaal wurde allerdings beschädigt. Feuerwehr, Polizei und THW waren im Einsatz. Wie es weitergeht, steht immer noch nicht fest.

Ein riesiges Lock klafft im Dach der Versöhnungskirche. Quelle: Feuerwehr Garbsen (Archiv)

Mai

Gute Nachrichten überbrachte der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne im Mai an 14 Garbsener Schulen: Sie bekommen 550.000 Euro aus dem Digitalpakt. Damit soll die digitale Ausstattung an Schulen unterstützt werden. Insgesamt fließen daraus 3 Millionen Euro in die Stadt.

Insgesamt 3 Millionen Euro bekommen die Garbsener Schulen aus dem Digitalpakt. Einem Teil von ihnen hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (Zweiter von links) bereits die Förderbescheide überreicht. Quelle: Linda Tonn (Archiv)

Juni

Auf dem Gelände des Blauen Sees gibt es seit dem Juni eine neue Attraktion für die Gäste. Der 1200 Quadratmeter große Aquapark besteht aus 30 aufblasbaren Elementen zum Klettern, Rutschen und Balancieren. Betreiber Peter Amend hat dafür 90.000 Euro ausgegeben.

Der Aquapark im Blauen See besteht aus 30 aufblasbaren Elementen. Quelle: Gabriele Gerner (Archiv)

Juli

Beim Wiederaufbau des Badeparks in Berenbostel läuft alles nach Plan. Davon konnten sich 40 geladene Gäste bei einer coronabedingt kleinen Feier anlässlich des Richtfestes auf der Baustelle im Juli überzeugen. Die Eröffnung ist für den Sommer 2021 geplant.

Der Badepark in Berenbostel soll im Sommer 2021 fertig sein. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

August

Seit Ende August steht fest: Bürgermeister Christian Grahl tritt bei der Wahl in 2021 nicht mehr an. „Ich habe mich gemeinsam mit meiner Frau dazu entschieden, keine weitere Amtszeit anzustreben“, sagte er und machte damit den Weg frei für die Kandidatensuche. Eine Kandidatin steht auch schon fest: Im Oktober schickte die CDU die parteilose Sozialdezernentin Monika Probst ins Rennen.

Garbsens Bürgermeister Christian Grahl tritt 2021 nicht zur Wiederwahl an. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

September

Seit dem neuen Schuljahr lernen die Grundschüler in Stelingen in einem der modernsten Schulgebäude der Stadt. Im September wurde der Neubau fertiggestellt. In dem 5 Millionen Euro teuren Gebäude werden 192 Mädchen und Jungen unterrichtet. Die Ausstattung mit sogenannten Smartboards, also digitalen Tafeln, entspricht dem neusten Stand der Technik.

Der Neubau der Grundschule Stelingen hat 5 Millionen Euro gekostet. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Oktober

Seit Oktober hat die Polizei Garbsen ein neues Gesicht: Annemarie Blume ist eine neue Kontaktbeamtin. Sie hat das Amt von Guido Parbs übernommen. Derzeit haben Blume und ihr Kollege Dennis Kortschakowski viel damit zu tun, die Einhaltung der Maskenpflicht zu kontrollieren.

Annemarie Blume ist neue Kontaktbeamtin der Polizei Garbsen. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

November

Auch im Neubaugebiet am Bosse-See nehmen die Häuser und Wohnungen Gestalt an. Im November wurde dort im Rohbau der Einfamilienhäuser das Richtfest gefeiert. Bis 2023 sollen die Häuser und Wohnungen mit Blick auf den See bezugsfertig sein.

Bis 2023 soll das Projekt am Bosse-See fertig sein. Trotz weniger Gäste wurde auf die Richtkrone nicht verzichtet. Quelle: Linda Tonn

Dezember

Renate Muckelberg ist seit 1990 das Gesicht der Willehadi-Gemeinde und Garbsens dienstälteste Pastorin. Ende 2020 geht sie in den Ruhestand. Ihre wohl größte Herausforderung war der Wiederaufbau der Kirche nach dem Brand 2013.

Pastorin Renate Muckelberg geht Ende 2020 in den Ruhestand. Quelle: Jutta Grätz

Von Linda Tonn