Garbsen

Ein Fußballtrainer wird zum Bürgermeisterkandidaten. Eine 17-Jährige berichtet über ihre Ängste in der Corona-Pandemie. Eine vermeintliche Brennpunktschule bekommt einen neuen Schulleiter. Wir haben im Jahr 2021 mit vielen Menschen aus Garbsen gesprochen, die eine Geschichte zu erzählen oder viel bewegt haben. Auf fünf von ihnen werfen in diesem Rückblick noch mal kurz ein Schlaglicht.

"Ich bin einer von Euch": Ahmet Cagli wollte Bürgermeister in Garbsen werden. Quelle: Gerko Naumann

Wie Ahmet Cagli Bürgermeister werden wollte

Seine Bewerbung kam aus dem Nichts: Im April gab Ahmet Cagli aus Berenbostel seine Kandidatur als Bürgermeister bekannt. Bis dahin war der damals 57-Jährige noch gar nicht politisch in Erscheinung getreten, dafür um so mehr als Fußballtrainer. Seine Fähigkeiten von der Seitenlinie wollte er auch im Rathaus einbringen. Dort war er auch schon bislang tätig – als Angestellter in der Poststelle. Den Aufstieg bis ins Büro des Bürgermeisters traute sich Cagli selbst locker zu. Sein Credo lautete ebenso unbekümmert wie authentisch: „Ich bin einer von Euch.“ Mit seiner Bekanntheit und Beliebtheit wollte Cagli nicht zuletzt bei Menschen mit Migrationshintergrund in Garbsen punkten, und zum Teil gelang ihm das auch. Trotz vier Mitbewerberinnen und -bewerber erhielt er bei der Wahl rund 6 Prozent der Stimmen – ein absolut beachtliches Ergebnis für einen kompletten Neuling.

Gymnasiastin Emma Röttger hat berichtet, wie das Homeschooling in der Corona-Zeit läuft. Quelle: Gerko Naumann

Emma Röttger: Eine Schülerin und ihre Angst in der Corona-Zeit

Für Jugendliche sind die Einschränkungen in der Corona-Pandemie besonders hart. Für unsere Serie „Corona und wir“ hatten wir mit der 17-jährigen Emma Röttger gesprochen. Sie ist Schülerin des Johannes-Kepler-Gymnasiums im Stadtteil Auf der Horst. Die junge Frau berichtet über ihre Sorgen, ihr Großeltern zu besuchen, um sie nicht anzustecken. Im Privatleben bleibt zudem vieles auf der Strecke, was für junge Menschen bisher ganz normal war – Partys, Sport und Treffen mit Freunden. Stark geändert hat sich auch der Alltag in der Schule, vor allem durch das Homeschooling. Bei allen Nachteilen sieht Röttger dabei auch Vorteile für sich: „Ich bin selbstorganisierter geworden. Hausaufgaben mache ich jetzt viel disziplinierter, als es noch vor Corona der Fall war“, sagt sie.

Maiko Kahler ist der neue Leiter der Grundschule Saturnring - er versteht sich als Teil eines Teams. Quelle: Gerko Naumann

Brennpunktschule? Nicht für Maiko Kahler

Die Grundschule Saturnring hat einen neuen Schulleiter: Maiko Kahler. Er löste nach den Sommerferien Silvia Moritz ab. Sie war beachtliche 40 Jahre lang in der Einrichtung im Stadtteil Auf der Horst tätig, die lange als Brennpunktschule galt. Mit diesem Begriff kann Kahler allerdings so gar nichts anfangen. Merkmale dafür wären etwa, so Kahler, dass jeden Tag die Polizei vor Ort sei und dass sich Lehrkräfte wegbewerben und Brandbriefe schreiben, weil ihnen die Probleme über den Kopf wachsen. „Nichts, absolut nichts davon ist hier der Fall“, sagt Kahler. Der hat seinen Ideenreichtum inzwischen schon bewiesen, indem er ein provisorisches Corona-Testzentrum in der Schule eingerichtet hat.

Mitra Hashemi (links) und Najeebullah Hazem stammen aus Afghanistan und sorgen sich um ihre Angehörigen in der Heimat. Quelle: Gerko Naumann

Sie bangen um Angehörige in Afghanistan

„Unser Herz blutet, wenn wir Bilder und Nachrichten aus Afghanistan sehen“: An Eindringlichkeit kaum zu überbieten waren die Schilderungen von Mitra Hashemi und Najeebullah Hazem. Wir hatten das aus Afghanistan stammende junge Paar Mitte August kurz nach dem Abzug der internationalen Truppen in die Redaktion eingeladen. Was die Jurastudentin und der Journalist aus ihrem Geburtsland erzählten, war teilweise kaum vorstellbar und zutiefst erschütternd. Hashemi floh 2015 aus Afghanistan, nachdem Kollegen bereits von den Taliban getötet oder schwer verletzt wurden. Die größte Sorge galt Familienangehörigen, Freunden und Bekannten, von denen Hashemi und Hazem zum Zeitpunkt unseres Gesprächs teilweise tagelang nichts mehr gehört hatten. Aus der Ferne die dramatische Entwicklung in ihrer Heimat hilf- und tatenlos miterleben zu müssen, war für sie kaum zu ertragen.

Im Mai 2021 wurde Erika Böker zur Ehrenbürgerin der Stadt Garbsen ernannt - als erste Frau. Quelle: Markus Holz (Archiv)

Ehrenbürgerin Erika Böker ist gestorben

Im Juli ist Garbsens Ehrenbürgerin Erika Böker im Alter von 80 Jahren gestorben. Sie arbeitete 49 Jahre lang ununterbrochen ehrenamtlich im Rat der Stadt und 25 Jahre als stellvertretende Bürgermeisterin. Zeitlebens hat sich Böker für die Interessen der Frauen eingesetzt. Sie hat das Frauenzentrum mitbegründet, sie hat den Verein für Erziehungs- und Lebensfragen seit 1982 maßgeblich begleitet, und sie hat als eine der ersten in der Politik erkannt, dass die Fairtrade-Idee jedem Menschen die Chance gibt, die Welt ein Stück gerechter zu machen. In einer Ratssitzung fand der damalige Ratsvorsitzende Hartmut Büttner die richtigen Worte: „Wir sind dankbar, dass wir mit Erika Böker zusammenarbeiten durften“, sagte er sichtlich bewegt.

Von Gerko Naumann