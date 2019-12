Garbsen

Badepark Berenbostel, Campus Maschinenbau, Neue Mitte – vor allem bei den Großprojekten in der Stadt hat sich im Jahr 2019 einiges getan. Über kurz oder lang wird wohl noch ein weiteres Mammutprojekt hinzukommen: Der Neubau der IGS Garbsen. Wie es mit der Schule in Garbsen-Mitte weitergehen wird, hat die Politiker und Bürger in diesem Jahr besonders beschäftigt.

Aber es wurde auch gefeiert – beim ersten Stadtschützenfest überhaupt und beim Eurovision Song Contest mit Carlotta Truman. Wir werfen einen Blick zurück.

Januar

Das Jahr beginnt mit einer traurigen Nachricht: In der Nacht zum 25. Januar stirbt der langjährige Ortsbürgermeister Werner Baesmann im Alter von 72 Jahren. 33 Jahre lang führte er seinen Stadtteil. Als Zeichen des Respekts vor seinen Verdiensten trägt der Bürgerpark im Stadtteil seit Juni seinen Namen. Sein Nachfolger als Ortsbürgermeister wird der CDU-Politiker Gunther Koch.

Werner Baesmann stirbt im Alter von 72 Jahren. Quelle: Jutta Grätz

Februar

Am 24. Februar teilt der Netzbetreiber Tennet mit, dass die Trasse für die Stromautobahn Südlink westlich an Hannover vorbeiführen soll. Der geplante Trassenverlauf betrifft auch die Garbsener Stadtteile Horst, Frielingen und Schloß Ricklingen. Schnell formiert sich Protest. Die Garbsener Initiativen gegen Südlink bilden gemeinsam mit Bürgermeister Christan Grahl eine Steuerungsgruppe, um die Pläne zu verhindern. Die Bürger bauen Protestkreuze und entzünden Mahnfeuer am Verlauf der Trasse. Mehr als 300 Südlink-Gegner nehmen an einer Sternfahrt teil.

Die Bürgerinitiative gegen Südlink baut wieder rote Kreuze, um ihren Protest gegen die Trassenpläne zu zeigen. Quelle: Sebastian Stein

März

Am 12. März wird das neue Sortierzentrum des Onlinehändlers Amazon offiziell eröffnet. Das Gelände an der Burgstraße ist neben Krefeld und Dormagen das dritte seiner Art in Deutschland und voll automatisiert. Dort werden an normalen Tagen etwa 200.000 Pakete umgeschlagen, an Spitzentagen – etwa im Weihnachtsgeschäft – können es eine Million sein. Auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern arbeiten derzeit 300 Mitarbeiter. Das Sortierzentrum sorgt nicht nur für Begeisterung bei den Bürgern – vor allem die Anwohner in Schloß Ricklingen beschweren sich immer wieder über den Verkehr.

Amazon eröffnet sein Sortierzentrum in Garbsen. Quelle: Samantha Franson

April

Es ist eine Premiere: Von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. April, feiern die Schützen in Garbsen zum ersten Mal ein gemeinsames Stadtschützenfest. Hunderte Besucher kommenins Zelt in Meyenfeld und zu den Umzügen. Die Titel gehen an Björn Bokelmann (Jugend), Christina Schütz ( Damen) und Andreas Wichmann (Herren).

Andreas Wichmann hat Grund zum Jubeln: Er ist Garbsens erster Stadtschützenkönig. Quelle: Jutta Grätz

Im April finden Mitarbeiter der Stadt tiefe Risse in der Dachkonstruktion der Karl-Heinz-Priebe-Halle in Osterwald Unterende. Für die Sanierung wird die Halle bis Ende des Jahres gesperrt. Die vielen Sportler der verschiedenen Vereine müssen auf andere Hallen ausweichen – und kämpfen für eine schnelle Sanierung. Im September gibt der Rat 135.000 Euro für die Sanierung der Halle frei. Die Bauarbeiten beginnen im November.

Das Dach der Karl-Heinz-Priebe-Halle in Osterwald wird aufwendig saniert. Quelle: Gerko Naumann

Mai

Erst ist sie nur eine Bewerberin unter vielen: Im Januar kündigt der NDR an, die Garbsenerin Carlotta Truman als Duo S!sters mit Laurita Spinelli zum Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2019 zu schicken. Am 22. Februar setzen sich die beiden mit dem Song „Sister“ gegen sechs andere deutsche Bewerber durch:Für die 19-jährige Garbsenerin geht es nach Tel-Aviv. Während sie am 18. Mai in Israel auf der großen Bühne um den Titel kämpft, verfolgt ihre Heimatstadt beim Public Viewing auf dem Rathausplatz den Auftritt. Es reicht allerdings nur für Platz 24.

Fans verfolgen während des Public Viewings in Garbsen die Garbsener Sängerin des Duos S!sters, Carlotta Truman, während ihres Auftrittes bei Eurovision Song Contest in Israel. Quelle: Peter Steffen/dpa

Juni

Der Juni 2019 ist heiß. So heiß, dass Ende des Monats das Wasser in Garbsen dramatisch knapp wird. „Es war kurz davor, dass wir die Trinkwasserversorgung zumindest stundenweise nicht mehr aufrechterhalten konnten“, sagt Stephan Schumüller, der Geschäftsführer des Wasserverbandes Garbsen-Neustadt. Der Verband muss zu drastischen Mitteln greifen und schränkt für einige Tage die Nutzung ein. Autowaschen ist verboten, genauso wie das Bewässern der Pflanzen im eigenen Garten. Am 2. Juli werden die Verbote aufgehoben.

Die Wasserbehälter sind „so leer wie noch nie“. So sieht das Gelände des Wasserverbands Garbsen-Neustadt im Stadtteil Auf der Horst aus. Quelle: Gerko Naumann

Ebenfalls im Juni wird die neue Parkour-Anlage zum Klettern und Springen im Stadtteil Auf der Horst eröffnet. Mehr als 200 Besucher probieren die neuen Geräte am Sperberhorst aus. Die Anlage ist die erste ihrer Art in der Region Hannover. Sie hat rund 250.000 Euro gekostet und wurde hauptsächlich aus dem Programm Soziale Stadt gefördert. Seit der Eröffnung ist die Anlage von vielen Menschen im Stadtteil genutzt worden – im Oktober drehte der Filmemacher Gian Luca Kropp dort ein Video.

Zur Eröffnung der Parkour-Anlage sind viele Kinder und Jugendliche aus Garbsen gekommen. Quelle: Gerko Naumann

Juli

Im Juli stirbt der Garbsener Ehrenbürger Heinz Haferkamp im Alter von 86 Jahren. Der emeritierte Maschinenbauprofessor hatte großen Anteil an der Entwicklung Garbsens zum Wissenschaftsstandort. Im August beschließt der Ortsrat Garbsen Teile der Havelser Straße am Campus Maschinenbau nach ihm zu benennen.

Heinz Haferkamp stirbt im Juli im Alter von 86 Jahren. Quelle: Uwe Dillenberg

August

Am 8. August bricht auf dem Balkon eines Wohnhauses an der Bürgermeister-Wehrmann-Straße in Frielingen ein Feuer aus. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist im Einsatz. Es entsteht ein Schaden von 250.000 Euro. Grund für den Brand war ein Defekt an einer Klimaanlage. Das Wohnhaus ist nach dem Brand einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar.

Einen Tag nach dem Feuer sind die Schäden am Haus deutlich sichtbar. Quelle: Anke Lütjens

September

Bis zum Schluss wurde gearbeitet, am 19. September wird der Campus Maschinenbau Garbsen mit viel Prominenz eröffnet. Künftig lernen, lehren und forschen die rund 5300 Maschinenbaustudenten, Professoren und Mitarbeiter am neuen Standort. Knapp 200 Millionen Euro hat das Projekt gekostet, erster Spatenstich war am 4. Dezember 2015. Bis zum Frühjahr 2020 sollen alle Institute eingezogen sein.

Der Campus Maschinenbau in Garbsen ist eröffnet. Rundgang mit Garbsens Bürgermeister Christian Grahl, Wissenschaftsminister Björn Thümler, Ministerpräsident Stephan Weil, Regionspräsident Hauke Jagau, Uni-Präsident Volker Epping und Dekan Jörg Wallaschek Quelle: Nancy Heusel

Für viele Garbsener ist es das Ende einer Ära: Weil neben Möbel Hesse an der B 6 eine L’Osteria entstehen soll, müssen die historischen Waggons weichen. In Millimeterarbeit und mit schwerem Gerät werden sie am 26. September abgebaut. Mehrere Stunden sind die Arbeiter am Werk. Beschwerlich war auch der Transport der Waggons nach Moers am Niederrhein. Weil sich auf der A 2 Bleche lösten, musste der Konvoi stoppen.

So wurden die historische Waggons bei Möbel Hesse abtransportiert. Quelle: Linda Tonn

Oktober

Seit dem 15. Oktober ist Garbsen auch offiziell eine Studentenstadt. An diesem Tag werden 390 Studenten in den Fachbereichen Maschinenbau, Produktion und Logistik in Garbsen begrüßt. Nach und nach nimmt die Fakultät ihren Betrieb auf. Auch das Studentenwohnheim am Campus füllt sich mit Leben. Bis zum 1. November sind alle Zimmer belegt.

310 Erstsemesterstudierende im Maschinenbau und 80 Studierende im Fachbereich Produktion und Logistik erhielten Informationen über Inhalte und den Ablauf ihres Bachelor-Studiums. Quelle: Linda Tonn

November

Auf der Baustelle für das neue Familien- und Freizeitbad in Berenbostel geht es rasant voran: Im Mai hat die Stadt mit den Bauarbeiten begonnen. Mehr als 220 Spundwände sorgen dafür, dass die Baustelle trocken bleibt. Am 6. November sind etwa 50 Anwohner und Politiker dabei, als symbolisch der erste Grundstein gelegt wird. Die Kosten für das Projekt liegen mittlerweile bei mehr als 25 Millionen Euro. Bürgermeister Christian Grahl verspricht: „Im Juni 2021 werde ich ins Becken springen.“

„Im Sommer 2021 springen wir alle gemeinsam ins Becken“: Sabine Obermann (von links), Vorsitzende des Freundeskreis Badepark, Projektleiter Joachim Berle, Dieter Roggenkamp, Gunther Koch, Vertreterinnen von Schwimmverein und DLRG versenken gemeinsam mit Bürgermeister Christian Grahl die Zeitkapsel. Quelle: Linda Tonn

Dezember

80 Millionen Euro: So teuer wird der geplante Neubau der IGS Garbsen und der Grundschule Garbsen-Mitte. Das geht aus dem jüngsten Gutachten hervor. Damit wäre er nach Angaben der Experten sogar noch günstiger als eine Sanierung. Bereits im Sommer 2017 hatte die Verwaltung die erschreckende Erkenntnis gewonnen, dass der Brandschutz in der IGS Garbsen absolut mangelhaft ist. Die Ratspolitiker wollten konkret wissen, ob eine Sanierung nicht für deutlich weniger Geld zu haben sei – diese Hoffnung hat sich mit dem neuen Gutachten offenbar zerschlagen. Anfang Dezember haben sie den Neubau der beiden Schulen beschlossen.

Die IGS Garbsen ist in keinem guten Zustand - ein Neubau dürfte günstiger ausfallen, als eine Sanierung. Quelle: Gerko Naumann

Von Linda Tonn