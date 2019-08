Berenbostel

Dass kubanische Musik nicht nur Kubaner perfekt zelebrieren können, wird das Sextett tumba-ito am Sonnabend, 7. September, beweisen: Die Formation spielt auf Einladung des Jazzclub Garbsen in der Ziegeleischeune, Robert-Hesse-Straße 3, in Berenbostel. Im Garbsener Jazzclub waren die Musiker zuletztim Juni 2018. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Die Musiker sind sehr bekannt für ihre virtuosen Improvisationen. Sie interpretieren kubanische Latin-Klassiker ebenso wie Eigenkompositionen in deutscher Sprache. Das Sextett spielt Mambo, Merengue, Son Cubano und Cha Cha, aber auch brasilianische Bossa Nova und Samba mit großer Leichtigkeit und Spielfreude. Bei den beiden Konzerte der Band beim Jazzclub Garbsen in den Jahren 2016 und 2018 dankte das Publikum mit Pfiffen der Begeisterung und langem Applaus im Stehen.

tumba-ito spielen vielfältige Percussion-Instrumente sowie Timbales, Congas, Bass, Piano, Flöte und Saxofon. Diese Instrumentenwahl überzeugt bereits für sich. Einen Funken Glamour versprüht zudem Sängerin Elena Janis, die zwischen den Zeilen ihrer spanischen, portugiesischen und deutschen Songtexte immer im Dialog mit den Zuhörern steht – und damit ein Hör- und Tanzerlebnis gleichermaßen garantiert. Elena Janis leiht der Band seit mehr als zehn Jahren ihre Stimme als Frontfrau und prägt den Sound der Latin-Jazz-Band mit ihrer meist auf spanisch und portugiesisch geschriebenen Songtexte.

Die Band feierte 2015 ihr 20-jähriges Bestehen mit einem neuen Bühnenprogramm in der Reihe „Musik zwischen den Welten“ in Dresden. Die Musiker von tumba-ito haben allesamt Musik studiert; ihr Lebensmittelpunkt ist Dresden. 2013 spielten sie Konzerte zusammen mit Luis Frank Arias, bekannt durch den Buena Vista Social Club.

Karten kosten 20, ermäßigt 17 Euro. Reservierungen sind möglich unter Telefon (01 77) 96 01 2 73, im Internet auf www.jazzclub-garbsen.de und, soweit verfügbar, an der Abendkasse.

Von Markus Holz