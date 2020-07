Jazzclub Garbsen nimmt Konzertbetrieb nach Corona-Pause wieder auf

Auf der Horst

Die Zeit ohne Kulturveranstaltungen in Garbsen hat bald ein Ende: Als einer der ersten Spielorte nimmt der Jazzclub Garbsen am Freitag, 28. August, den Betrieb wieder auf – nach einer dann fünfmonatigen Corona-Zwangspause. Seit Mitte März musste der Verein alle geplanten Konzerte in der Tagesstätte Balance und auch die Garbsener Jazztage in Hesses Ziegeleischeune absagen.

Auch wenn die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln in diesen beiden Veranstaltungsräumen derzeit nicht umzusetzen seien – eine neue Kooperation mit der Stadt Garbsen macht die Planung der aktuellen Konzertsaison nun möglich, und zwar bei Einhaltung der derzeit geltenden Corona-Regeln. „Wir dürfen übergangsweise die Aula des Schulzentrums am Planetenring für die nächsten Konzerte nutzen“, sagt Bodo Schmidt, Vorsitzender des Jazzclubs Garbsen.

Anzeige

Erstes Konzert ist der Auftritt des Sinti-Swing-Ensembles Chapeau Manouche am 28. August, 20 Uhr, Einlass 19.15 Uhr. Ursprünglich war das Konzert für den 14. März geplant. Der Vorverkauf ist eröffnet.

Weitere HAZ+ Artikel

„Aufwand für Konzerte ist hoch“

In mehreren Gesprächen haben Schmidt und sein Stellvertreter Dieter Barsch Garbsens Bürgermeister Christian Grahl sowie Vertreter der städtischen Kulturabteilung von ihrem Konzept überzeugen können. Der Verein garantiert unter anderem die Desinfektion der Räume und legt Kontaktformulare für die Gäste aus. Zudem gibt es wegen der Abstandsregeln Tische mit maximal vier Plätzen, auf Wunsch auch einzelne Stühle. „Auch bei der Bewirtung werden die Regeln selbstverständlich eingehalten“, sagt Schmidt.

Der Aufwand sei hoch, betont Barsch. „Aber wir sind so froh, dass wir mit diesem Veranstaltungsraum wieder planen können. Großen Dank an die Stadt.“ Viele Mitglieder und Freunde des Jazzclubs hätten bereits gefragt, wann der Konzertbetrieb denn weitergehe. Und auch die Künstler freuten sich sehr auf ihre Auftritte. „Wir haben fast alle coronabedingt ausgefallenen Konzerte verlegen können“, so Schmidt.

Neustart in der Aula am Planetenring: "Wir freuen uns sehr, dass die Konzerte endlich wieder losgehen", sagen Bodo Schmidt (links) und Dieter Barsch vom Jazzclub Garbsen. Quelle: Jutta Grätz

„Sobald es möglich ist und nach Eindämmung der Corona-Pandemie werden unsere Konzerte natürlich wieder bei Balance und in der Ziegeleischeune geplant“, betont der Vorsitzende. „Beide Räume punkten mit ihrer ganz besonderen Atmosphäre.“

Sinti-Swing-Ensemble spielt in der Aula

Chapeau Manouche, das sind zwei Gitarristen, ein Geiger und ein Kontrabassist: In dieser für Jazzmusik ungewöhnlichen Instrumentation erklingt die Musik von Manolito Steinbach und Wilhelm Magnus (Gitarre), Clemens Schneider an der Geige sowie Bassist Benjamin Bökesch. Die Musiker haben sich dem konzertanten Sinti-Swing zwischen Tradition und Moderne verschrieben. Angelehnt an die Swingmusik Django Reinhardts der Zwanziger- und Dreißigerjahre umfasst ihr Repertoire Chanson- und Swingklassiker dieser Zeit. Aber auch moderne Jazzstandards weiß die Gruppe zu interpretieren.

Karten kosten 17, ermäßigt 15 Euro. Reservierungen sind möglich unter Telefon (0177) 9601273, im Internet auf jazzclub-garbsen.de und, soweit verfügbar, an der Abendkasse.

Das ist das Programm des Jazzclubs Garbsen Der Jazzclub Garbsen hat sein Konzertprogramm bis zum nächsten Frühsommer in der Aula des Planetenrings geplant. Das sind die weiteren Konzerttermine: Sonnabend, 12. September, Swinging Oldtimers Sonnabend, 3. Oktober, Marina and the Kats Freitag, 9. Oktober, Oxana Voytenko Freitag, 30. Oktober, Tokunbo Freitag, 20. November, Boogilicious Sonnabend, 30. Januar 2021, Lotter Ladies Sonnabend, 6. Februar 2021, Elmar Brass Trio Sonnabend, 27. Februar 2021, Avenue 15 Sonnabend, 27. März, 2021, Machinia Sonnabend, 17. April 2021, Jakkle Sonnabend, 2. Mai, 2021, Jörg Seidels Power String Trio

Von Jutta Grätz