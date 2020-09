Garbsen

Als einer der ersten Kulturveranstalter in Garbsen hat der Jazzclub seinen Betrieb nach fünfmonatiger Corona-Zwangspause wieder aufgenommen. Im März hatte der Verein alle Konzerte in der Tagesstätte Balance und die Garbsener Jazztage in Hesses Ziegeleischeune abgesagt. Neuer Spielort ist nun die große Aula im Schulzentrum Auf der Horst, Planetenring 11. Nach dem Auftakt mit Chapeau Manouche am 28. August folgen jetzt elf Konzerte bis Mai 2021.

Swinging Oldtimers, Sonnabend, 12. September: Der Großteil dieser regionsweit bekannten Formation, ehemals Hot4Jazz, hat bereits in den Fünfziger- und Sechzigerjahren in Dixieland- und Swingbands gespielt. Die Musik ist wie das Blut in ihren Adern, anders wäre die Leidenschaft für diesen Stil kaum zu erklären. Sie kennen noch die verrauchten Jazzlokale bei Kerzenlicht mit der Musik von Chris Barber, Dutch Swing College Band, Louis Armstrong, Benny Goodman und Eddie Condon. „Petite Fleur“ und „All of Me“ werden Erinnerungen wecken.

Marina And The Kats, Sonnabend, 3. Oktober: Swing ist die Essenz im musikalischen Leben dieses Trios plus Sängerin. Heiße Grooves, traumtanzende Melodien, fetzige Gitarren und die Stimme der charmanten Marina Zettl werden Finger schnippen lassen. Die Musiker haben sich in Graz kennengelernt, als sich auf dem Plattenteller Songs von Louis Prima, Gene Krupa und Benny Goodman drehten. Den Jazz als Tanzmusik pflegen sie hochprofessionell bis heute. Zu Gast sind neben Zettl Thomas Mauerhofer (Gitarre), Peter Schönbauer (Bass und Percussion) und Harald Baumgartner (Gitarre und Percussion).

Oxana Voytenko kommt am 9. Oktober nach Garbsen. Quelle: privat

Oxana Voytenko, Freitag, 9. Oktober: Sie ist Jazzsängerin, Komponistin und Stimmkünstlerin. Sie lernte klassische Gitarre und begann bereits als Teenager, an nationalen und internationalen Konzerten, Festivals und Wettbewerben teilzunehmen. Voytenko soll einen Stimmumfang von dreieinhalb Oktaven beherrschen. Seit 2010 studiert sie Jazzgesang an der Hochschule für Musik in Hannover. Ihr gleichnamiges Jazzquartett hat sie 2011 gegründet, für das sie singt, komponiert und arrangiert. Sie wird begleitet von Timo Warnecke (Schlagzeug), Alex Morsay (Bass) und Leonid Wolsky ( Piano).

Tokunbo Akinro aus Hannover, einst die Stimme von Tok Tok Tok, legt in ihrer Solokarriere das zweite Album „The Swan“ vor. Quelle: Anne de Wolff

Tokunbo, Freitag, 30. Oktober: Tokunbo Akinro wurde weit über Hannovers Grenzen bekannt als Stimme von Tok Tok Tok, geadelt mit fünf German Jazz Awards. Ende Oktober präsentiert sie ihr zweites Soloalbum „The Swan“ im Jazzclub Garbsen. Ihr Stil ist eine Mischung aus emotionalem Geschichtenerzählen und dunklem Songwriterjazz. Am 6. August war sie unter anderem mit dem Saxofonisten Stephan Abel zu Gast beim Kultursommer der Region in Neustadt.

Elmar Brass (Piano), hier mit dem Stephan-Abel-Quartett, spielt am 6. Februar im Jazzclubs Garbsen. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Außerdem sind diese Auftritte geplant:Boogielicious (Freitag, 20. November), Lotter Ladies (Sonnabend, 30. Januar), Elmar Brass Trio (Sonnabend, 6. Februar), Avenue 15 (Sonnabend, 27. Februar), Machinia (Sonnabend, 27. März), Jakkle (Sonnabend, 17. April) und Jörg Seidels Power String Trio (Sonntag, 2. Mai). Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr. Karten kosten zwischen 10 und 25 Euro. Reservierungen werden unter Telefon (0177) 9601273 oder auf www.jazzclub-garbsen.de erbeten.

Der Verein garantiert die Desinfektion der Räume, legt Kontaktformulare für die Gäste aus, die ihre Kontaktdaten bei der Onlinebestellung der Karten hinterlassen müssen. Es gibt nur Tische für maximal vier Personen. Auf Wunsch werden Stühle einzeln aufgestellt. Die Bewirtung erfolgt coronagerecht. Die Schutz- und Hygienemaßnahmen können auf der Internetseite des Jazzclubs eingesehen werden.

Von Markus Holz