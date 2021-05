Garbsen

Die gute Nachricht vorweg: Es gibt wieder Livemusik, wenn auch etwas später als vorgesehen. Die ursprünglich für Ende Mai geplanten Jazztage des Jazzclub Garbsen wird es nun vom 25. bis 27. Juni geben – und zwar im Geschwister-Scholl-Gymnasium, Ludwigstraße 4. Die Räume werden als Ausweichquartier genutzt, da die Ziegeleischeune bei Möbel Hesse derzeit zum Corona-Testzentrum umfunktioniert ist. Los geht die Konzertsaison bereits am 19. Juni um 20 Uhr mit dem Auftritt der Lotter Ladies im Johannes-Kepler-Gymnasium.

Jazzorgan macht den Auftakt

Das Auftaktkonzert der Jazztage am Freitag, 25. Juni, um 20 Uhr widmet die neu gegründete Big Band Jazzorgan – dahinter verbirgt sich das Jazzorchester Garbsen – dem legendären US-amerikanischen Komponisten, Saxofonisten und Trompeter Benny Carter. Seine 1960 geschriebene Kansas-City-Suite bildet den Ausgangspunkt für den um 20 Uhr beginnenden „musikalischen Bummel durch die Nachtclubs vergangener Zeiten“ mit der halbprofessionellen Formation unter Leitung von Bodo Schmidt. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt 10 Euro.

Ebenfalls um 20 Uhr beginnt am Sonnabend, 26. Juni, der Auftritt der Souldiva Tokunbo Akinro, deren musikalische Karriere in Hannover mit dem Trio Tok Tok Tok begann. Inzwischen ist die vielfach ausgezeichnete und international erfolgreiche Sängerin mit deutsch-nigerianischen Wurzeln in unterschiedlichen Besetzungen zu hören. Im hannoverschen Kuppelsaal trat sie 2019 gemeinsam mit der NDR Radiophilharmonie vor 2500 Zuhörern auf, zuletzt erschien ihr Soloalbum „The Swan“. Karten für den „Tauchgang in die Seele zwischen Sehnsucht und Fernweh“ – so die Sängerin –, kosten 25 beziehungsweise 20 Euro.

Frühschoppen und Solidaritätskonzert

Zum musikalischen Frühschoppen mit einer Mischung aus Swing, Blues, Rock’n’Roll und Ska bitten die vier Musiker von Jakkle am Sonntag, 27. Juni, ab 11 Uhr. Das Publikum erwartet bei freiem Eintritt „fulminante Tanzmusik, in der das Beste der italienischen Musik der Dreißigerjahre bis heute zusammenfließt“, sagt Bodo Schmidt, Vorsitzender des Jazzclub Garbsen.

Den Abschluss der Jazztage bildet das Solidaritätskonzert für die und mit der Big Band Berenbostel, das am selben Tag um 17 Uhr beginnt. „Wir möchten damit einen verlässlichen Rahmen für ein Konzert vor wenn auch kleinerem Publikum bieten“, sagt Schmidt. Zuhörer und weitere Unterstützerinnen können zusätzlich zum Eintritt von 10, ermäßigt 6 Euro, für das Ensemble spenden, das seit Jahrzehnten in Berenbostel beheimatet ist und mehrfach als beste Schülerband Deutschlands ausgezeichnet wurde.

Nach einem Jahr ohne Auftritte wollen die Organisatoren der Jazztage der Big Band als musikalischem Botschafter Niedersachsens und auch Deutschlands mit diesem Konzert wieder eine Perspektive bieten.

Der Jazzclub Garbsen hat für seine Veranstaltungen ein umfassendes Hygienekonzept erstellt. Er garantiert unter anderem die Desinfektion der Räume und legt Kontaktformulare für die Gäste aus. Zudem gibt es wegen der Abstandsregeln Tische mit maximal vier Plätzen, auf Wunsch auch einzelne Stühle. Auch bei der Bewirtung mit Getränken und Snacks werden die Regeln eingehalten.

Info: Weitere Konzerte sind für den 10. Juli (Labiba), 17. Juli (Elmar Brass Combo), 21. August (Avenue 15), 28. August (Soul Control) sowie 11. September (Big Band Berenbostel) geplant. Karten können unter Telefon (0177) 9 60 12 73 sowie im Internet unter www.jazzclub-garbsen.de vorbestellt werden. Sie sind zudem an der Abendkasse erhältlich.

Von Gert Deppe