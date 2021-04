Garbsen

Eltern können ihre Kinder ab sofort für die fünften Klassen am Johannes-Kepler-Gymnasium (JKG) und an der Oberschule Garbsen (OBS) anmelden. Meldeschluss ist Mittwoch, 5. Mai.

Die Anmeldung funktioniert per Post und digital. Detaillierte Informationen zum Anmeldeprozess finden Interessierte auf den Internetseiten www.jkg-garbsen.de und www.obsgarbsen.de. Das JKG hat für die rein digitale Anmeldung außerdem die Seite www.jkgmicro.de geschaltet.

Es geht auch per Post

Wer keine Möglichkeiten hat, die Unterlagen auszudrucken, kann sich telefonisch an die Schulsekretärinnen wenden: JKG, (05137) 14080, info@jkggarbsen.de; die OBS ist erreichbar unter (05137) 905880, per E-Mail an sekretariat@chrs.de.

