Berenbostel

Politik braucht junge Menschen. Davon ist Adrian Voigt aus Berenbostel überzeugt. Der 24-Jährige hat daher sein Ziel fest im Blick: einen Platz im Ortsrat und im Stadtrat für die CDU. Der gebürtige Osterwalder tritt bei der Kommunalwahl am 12. September an, als einer der jüngsten Kandidaten des CDU-Stadtverbands. „Politik interessiert mich seit meiner Schulzeit an der IGS“, sagt Voigt. Gemeinsam mit Philipp Salinski hat er im vergangenen Herbst die Junge Union Garbsen gegründet. „Wir wollen jungen Menschen in Garbsen eine Stimme geben“, sagt Voigt. „Wir wohnen in Garbsen – und wir kennen die Themen, die junge Leute bewegen.“

Erste politische Schritte machte der 24-Jährige noch vor seinem Umzug nach Berenbostel im CDU- Ortsverband Osterwald/Heitlingen. Seit rund zwei Jahren ist er Mitglied der CDU. „Beim Jahrestreffen des Ortsverbands hatte mich Jan-Henning Rathe angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, mitzuhelfen bei Veranstaltungen wie etwa dem Osterfeuer – und das Amt des Schatzmeisters zu übernehmen.“ Voigt übernahm.

„Ich wusste nicht so recht, was mich erwartet“, sagt er im Nachhinein. „Aber ich habe schnell gemerkt, hier kann ich eigene Ideen vorstellen, mitreden, diskutieren – und zwar nach der Devise: ,Nicht nur meckern, sondern machen‘.“

Jung, politisch, Kandidat für die Kommunalwahl Für die Kommunalwahl am 12. September haben viele der Garbsener Parteien auch junge Menschen unter 30 Jahren auf ihren Listen. Sie kandidieren für einen Sitz im Ortsrat oder Stadtrat und wollen so ihren Ideen für Garbsen Gehör verschaffen. Wer sind diese Menschen? Was treibt sie an? Was konkret wollen sie in der Stadt verändern? Wir haben U30-Kandidaten und Kandidatinnen von CDU, SPD, FDP und Grünen getroffen. ton

Bildung ist wichtiges Thema

In den Sitzungen in Stadt- und Ortsverband und im Sport- und Kulturausschuss habe er schon einen guten Einblick erhalten, was die Garbsenerinnen und Garbsener beschäftigt. Auch wenn die Treffen in den vergangenen Wochen zumeist digital waren. „Von außen bekommt man gar nicht so viel mit, was hinter den einzelnen Themen steckt“, sagt der 24-Jährige, der als Versicherungskaufmann bei der VGH in Hannover arbeitet.

Weit oben auf seiner persönlichen Liste stehen die Themen Bildung und Wohnungsmarkt. „Große Klassen mit mehr als 30 Schülern, Inklusion und Integration: Die Herausforderungen für Lehrer und Schüler sind groß – das erfordert zukunftsweisende Schulmodelle“, sagt er.

In Garbsen fehlten zudem viele Kita-Plätze. „Ich höre das regelmäßig bei meinen Freunden und in meiner Familie, wie schwer es ist, einen wohnortnahen Betreuungsplatz zu bekommen.“

Das Gleiche gelte für bezahlbare Wohnungen. „Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist in Garbsen genauso angespannt wie in Hannover“, berichtet der 24-Jährige. „Für junge Familien und für Auszubildende und Studenten.“

Mangelnde Freizeitangebote für Studenten

Genau für diese Gruppe fehlten auch Freizeitangebote und Aufenthaltsmöglichkeiten. „Es mangelt vor allem an Kneipen und Bars in der Stadtmitte und der Nähe zum Campus“, sagt Voigt. Auch die bessere Busanbindung der Dörfer sei immer wieder ein Thema. Und dennoch: In Garbsen laufe vieles richtig. „Das spiegelt sich in vielen Gesprächen mit Bürgern wider.“

Bleibt bei so viel politischem Engagement noch Zeit für Freunde und Familie? „Politik ist mein Hobby, aber es schon zeitintensiv“, sagt Voigt. „Alle unterstützen mich, sagen, das sei für eine gute Sache.“ Genau das treibt ihn an. „Ich finde es wichtig, sich einzubringen – ohne Ehrenamtliche würde eine Stadtgesellschaft nicht funktionieren.“

Von Jutta Grätz