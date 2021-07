Auf der Horst

Wie Politik im Kleinen funktioniert, weiß der 21-jährige Bilal Torun aus Garbsen gut. Der Student engagiert sich an seiner Hochschule, der Universität Hildesheim, im Studierendenparlament und ist Mitglied in diversen Ausschüssen. Nun will er einen Schritt weiter gehen und sich auch in seiner Heimatstadt Garbsen politisch einbringen. Seit Beginn des Jahres ist Torun in der FDP Garbsen, bei der Kommunalwahl im September kandidiert er für den Ortsrat Garbsen, der auch seinen Stadtteil Auf der Horst vertritt, und für ein Mandat im Rat.

Erfahrungen in Hochschulpolitik

„Ich möchte etwas verändern“, sagt er. Und so springt der junge Liberale bewusst ins kalte Wasser und kandidiert direkt für politische Ämter in der Stadt. Er ist davon überzeugt, dass seine Erfahrungen aus der Hochschulpolitik ausreichen. Torun weiß, wie man diskutiert, wie abgestimmt wird – und dass Sitzungen auch mal mehrere Stunden dauern können.

Sein Studium der Sozial- und Organisationspädagogik will er dennoch weiter verfolgen. „Ich denke, ich werde alles unter einen Hut bekommen“, sagt Torun. Die FDP in Garbsen hat er bewusst ausgewählt. „Ich habe eine Partei gesucht, die mich in meinen Ideen und meinem Streben nach weniger Diskriminierung und Rassismus unterstützt“, erzählt der Student. Er stimme mit den Grundwerten der Partei überein, auch für ihn sei die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger am wichtigsten.

Jung, politisch, Kandidat für die Kommunalwahl Für die Kommunalwahl am 12. September haben viele der Garbsener Parteien auch junge Menschen unter 30 Jahren auf ihren Listen. Sie kandidieren für einen Sitz im Ortsrat oder Stadtrat und wollen so ihren Ideen für Garbsen Gehör verschaffen. Wer sind diese Menschen? Was treibt sie an? Was konkret wollen sie in der Stadt verändern? Wir haben U30-Kandidaten und Kandidatinnen von CDU, SPD, FDP und Grünen getroffen. ton

Das Thema, das Torun derzeit am meisten umtreibt und für dass er sich als politischer Vertreter als allererstes stark machen will, ist Anti-Rassismus. „Ich habe selbst immer wieder in meinem Leben Diskriminierung erlebt“, sagt er. Dagegen wolle er sich einsetzen. „Kein Bereich im Alltag ist frei von Vorurteilen“, sagt Torun. Deshalb setze er sich jeden Tag dagegen ein. Als Antidiskriminierungsbeauftragter des freien Zusammenschlusses von Studentinnen und Studenten (fzs) besucht er Universitäten und Hochschulen in Deutschland und versucht in Workshops für das Thema zu sensibilisieren.

„Auch Garbsen braucht eine Antidiskriminierungsstelle“, sagt Torun. Menschen, die aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe oder Religion benachteiligt würden, bräuchten eine Anlaufstelle in der Stadt. Auch für die Jugend möchte sich der 21-Jährige einsetzen: „Ich denke, ein Jugendparlament wäre der erste Schritt.“

Von Linda Tonn