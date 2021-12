Garbsen

Die Namen könnten so manchem Filmfan bekannt vorkommen: Jean-Claude, Bruce und Lee heißen die Charaktere im neuesten Streifen des Filmemacher Andreas Barthel und der Regisseurin Susi Duhme, die jetzt die ersten Szenen in Garbsen gedreht haben. Und die Namen lassen es schon erahnen: „Killer Lee“ wird ein Kampfsportfilm. Hollywood made in Garbsen.

Dass Barthel und Duhme großes Kino können, haben sie bereits gezeigt. Zuletzt drehten der Filmemacher und die Regisseurin mit „Warte nur ein Weilchen ...“ eine Adaption der Geschichte um den hannoverschen Serienmörder Fritz Haarmann, übertragen auf die Gegenwart. Gehörte dieser Film, der vor einem Jahr im Garbsener Cinestar Premiere feierte, eher zur Gattung Horror und Thriller, widmen sich Barthel und Duhme mit „Killer Lee“ nun einem neuen Genre.

„Für Kampfsport musst du nicht nach Hollywood“

Der Kontakt zum Kontaktsport ist allerdings nicht ganz neu. „Wir haben schon vor zwölf Jahren angefangen, mit der Kampfsportschule Kenpokan in Hannover Lehrvideos zu drehen“, erzählt Barthel. „Darin ging es darum, Schläge oder Tritte genau zu erklären.“ Irgendwann entstand bei ihm der Wunsch, das Können der Kampfsportler für einen Film zu nutzen. „Wir haben die Leute hier, die nicht nur böse aussehen, sondern auch einen guten Punch haben – dafür musst du nicht nach Hollywood“, so der Filmemacher. Hauptdarstellerin Stephanie Maze etwa ist nicht nur Kickboxerin „mit einer Tritthöhe von 1,70 Meter“, so Barthel, sondern steht auch als Wrestlerin auf den Bühnen der Kampfsportwelt.

Auch wenn die Namen mancher Protagonisten mit einem Augenzwinkern ausgesucht wurden – als Anspielung Kampfsportfilm-Legenden Bruce Lee und Jean-Claude Van Damme: Barthels Anspruch ist es, einen ernst zu nehmenden Kampfsport-Action-Film zu drehen. „Ich hasse nichts mehr, als diese schnell geschnittenen Szenen, die verdecken sollen, dass die Schauspieler nichts können.“ In „Killer Lee“ werden auch mal 30 Sekunden ungeschnittene Kampfsport-Choreografie zu sehen sein, Tritte, Schläge, Sprünge und Co.

Film ist klassischer „Rachefeldzug“

Die Story sei dabei ein klassischer „Rachefeldzug“, so der Filmemacher: Die junge Frau Lee wird Opfer mehrerer Männer, die sie nach einer Party bedrängen. Der Leiter einer Kampfsportschule findet später die gebrochene junge Frau. Er baut sie auf, trainiert sie. Lee nutzt ihre erworbenen Fähigkeiten jedoch, um sich an ihren Peinigern brutal zu rächen – was nicht im Sinne ihres Trainers ist. Er und die Polizei sind also hinter Lee her. Auch eine Journalistin der fiktiven „Hannoveraner Nachrichten“ heftet sich an die Fersen der Kampfsporträcherin.

Die Rolle der Journalistin Anni Becker (Milena Widemann) entstammt dabei der „Haarmann“-Verfilmung. Überhaupt gibt es ein Wiedersehen mit mehreren Rollen aus „Warte nur ein Weilchen“. „Der neue Film spielt zwar im gleichen Kosmos, ist aber keine Fortsetzung“, betont der Filmemacher und Kameramann. „Man kann ihn auch verstehen, ohne den Haarmann-Film gesehen zu haben.“

Erste Szenen in der HAZ/NP-Redaktion gedreht

Bis dahin dürfte es aber noch etwas hin sein: Erste Szenen wurden gerade erst gedreht. Dafür nutzte Barthel auch wieder die Räume der HAZ/NP-Redaktion in Garbsen, die als „Hannoveraner Nachrichten“ herhielten.

In den Räumen der HAZ/ NP-Redaktion: Regisseurin Susi Duhme (Mitte) bespricht mit den Schauspielerinnen Tina Violka (l.) und Milena Widemann die nächste Szene bei den fiktiven „Hannoveraner Nachrichten“. Quelle: Simon Polreich

„Wir machen jetzt eine Pause – auch weil die Pandemie-Einschränkungen einen Dreh erschweren“, sagt er. Weiter geht es im Frühjahr mit Aufnahmen in Lagerhallen in Vahrenwald, in Lehrte und bei Kenpokan. Mit dabei sind außer Schauspielern aus Hannover und Garbsen auch zwei bekanntere Musiker: Friedel Geratsch von der Neue-Deutsche-Welle-Band „Geier Sturzflug“ und die Musikerin Cindy Alter, die mit ihrer südafrikanischen Band „Clout“ in den Siebzigerjahren den Welthit „Substitute“ hatte.

Zu sehen sein könnte „Killer Lee“ – fertig geschnitten (und mit Sounds unterlegt, etwa für Schläge und Tritte) Ende 2022 oder Anfang 2023. Und auch der Actionfilm soll wie die Haarmann-Adaption im Garbsener Kino Premiere feiern. „Wir drehen Filme, damit man sie auf der großen Leinwand sieht“, so der Filmemacher. „Ein Video für zu Hause reicht da nicht.“

Von Simon Polreich