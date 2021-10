Auf der Horst

Wie sich das für eine Geschäftseröffnung fast gehört, ist noch nicht alles fertig: Das Rolltor vor dem Tresen von Dono Pizza klemmt noch, die Wand hinter den vier Tischen muss noch gestrichen werden, Speisekarte und Internetseite brauchen den letzten Schliff. Aber das Kerngeschäft von Kamran Afray im Planetencenter läuft seit 14 Tagen, vor allem das Liefergeschäft. Der 30-jährige Perser und seine Frau haben im Nebenjob ein neues Unternehmen auf einem dicht besetzten Markt in Garbsen gegründet.

Vom Iran über Kassel nach Garbsen

Afray hat von 2015 bis 2019 Bauingenieurswesen in Kassel studiert. Von morgens bis 17 Uhr ist das sein Hauptberuf. Ab 11 Uhr bis nachmittags führt seine Frau das Geschäft. Ihre Profession ist Medizintechnik. In zwei Jahren will sie den Master in Pharmazie- und Elektrotechnik in Bochum absolviert haben. Beide kommen aus dem Iran und teilen die Leidenschaft für die italienische Küche. Dono Pizza, benannt nach einem kleinen italienischen Dorf (nicht nach dem Wort „Geschenk“), ist ihr Nebenjob.

Centermanagement unterstützt Start-up

Dass beide das anspruchsvolle Geschäft sehr ernst nehmen, hat Stefan Sahr schnell bemerkt. Fünf Jahre lang hatte der Manager des Planetencenter Nachmieter für die erste Pizzeria im Foodcourt gesucht. „Döner, Burger und Gyros hätte ich sofort haben können, aber eine gute Pizza war schwer zu finden. Kamran Afray war der Erste, der einen belastbaren Businessplan vorgelegt hat; wir haben das schnell entscheiden können“, sagt Sahr.

Das Servicekonzept unterscheidet sich nicht von vergleichbaren Betrieben: Frisch backen oder kochen, Verkauf auf die Hand oder zum Essen am Tisch, Lieferdienst über das Portal lieferando.de. Den Unterschied können also nur die Qualität der Zutaten machen, die Rezepte und die Zubereitung von Pizza, Pasta und Aufläufen. Afray ist überzeugt, dass er damit punkten kann, weil er jedes Rezept selbst entworfen hat und nur anbietet, was er selbst gerne isst.

Personalsuche gestaltet sich schwierig

Job und Nebenberuf passen auf Dauer nicht unter einen Hut, das wissen er und seine Frau. Sie suchen Pizzabäcker, Fahrer, Aushilfen und jemanden für die Kasse, Leute mit Erfahrung, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit. „Die richtigen zu finden, die zu uns passen und wirklich arbeiten wollen, sind schwer zu finden. Also machen wir das im Moment noch alles selbst“, sagt Afray selbstbewusst. Stefan Sahr hat vor allem dieses Selbstbewusstsein überzeugt. „Wir geben hier einem Start-up-Unternehmen eine Chance, weil wir die Qualität und das Potenzial sehen und das gerne unterstützen“, sagt er. Für Sommer 2022 ist eine Außenterrasse geplant.

Von Markus Holz