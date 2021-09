Frielingen

Hoher Besuch in Frielingen: Angela Merkel ist heute zu Gast bei der Garbsener Firma Laseroptik. Die Kanzlerin informiert sich vor Ort über das bereits ausgezeichnete Familienunternehmen, war per Hubschrauber am Morgen aus Berlin direkt auf den Sportplatz nach Frielingen geflogen worden. Gegen 10.30 Uhr fuhr die dunkle Limousine der Kanzlerin inklusive Sicherheitstross auf dem Hof des Unternehmens vor, wo sie von Laseroptik-Chef Wolfgang Ebert empfangen wurde.

Bei Laseroptik hatte man dem Besuch bereits länger entgegengefiebert. Bereits für Ende August hatte sich die Kanzlerin angekündigt, den Termin dann aber kurzfristig abgesagt. Dass man aber überhaupt Merkels Interesse geweckt hat, geschweige denn für eine Stippvisite infrage kommt, war den Frielingern bis dato überhaupt nicht bewusst. „Wir hatten uns ja nicht im Ansatz dafür beworben“, sagte Ebert.

Lockere Begrüßung. Angela Merkel und Firmenchef Wolfgang Ebert nach der Ankunft der Kanzlerin. Quelle: Simon Polreich

Nach einer kurzen Begrüßung – und der Frage nach dem Baujahr der Gebäude – verschwand Merkel samt Begleitern zu einen Rundgang durch die Produktionsstätten, um sich die Innovationen der Frielinger Firma anzuschauen.

Merkel fliegt weiter nach Burgwedel

Laseroptik produziert seit Jahren optische Laser-Komponenten auf technisch extrem hohem Niveau. Von Frielingen aus werden einzigartige Laserspiegel in die ganze Welt – und sogar per Marssonde ins All geschickt. Aber nicht nur deshalb interessiert sich die Kanzlerin für das Frielinger Traditionsunternehmen. Hinterm Firmenschild pflegen Ebert und Co. sozial und ökologisch einen besonderen Umgang mit den Mitarbeitern – mit Betriebs-Kita und Weiterbeschäftigung im Rentenalter sowie grünem Strom und Schleiereulennest unterm Dach.

Die Sicherheitsvorkehrungen in Frielingen sind entsprechend hoch. „Die Vorbereitung hat uns enorm auf Trab gehalten“, deutet Laseroptik-Chef Ebert an. Ein Großaufgebot der Presse, strikte Kontrollen durch das BKA – all das hatte man bei Laseroptik zuvor nie. „Das ist schon einzigartig – aber eine riesige Ehre für uns.“

Im Anschluss an den etwa einstündigen Besuch fliegt Merkel per Hubschrauber weiter nach Burgwedel. Die studierte Physikerin besucht dort das Unternehmen MSD Biotech, um sich über die Herstellung eines Ebola-Impfstoffs zu informieren.

Von Simon Polreich