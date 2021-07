Auf der Horst

An der Stadtgrenze zwischen Garbsen und Hannover-Marienwerder ist es am Freitagvormittag gegen 11.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 29-jähriger von der Straße Auf der Horst links in den Planetenring einbiegen. Nach wenigen Metern kam er allerdings von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Verletzt wurde der Mann bei dem Unfall nicht. Er stieg aus und flüchtete zu Fuß in Richtung Herkuleshof.

6000 Euro Totalschaden

Die Polizei konnte den Unfallverursacher allerdings schnell ausfindig machen und traf ihn an seiner Wohnanschrift an. Die Beamten stellten fest, dass er betrunken war und unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem hatte er keinen Führerschein. Sein Auto war auch nicht zugelassen und im Fahrzeug befanden sich weitere Kennzeichen. An dem Wagen entstand ein Totalschaden in Höhe von 6000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Gegen den 29-jährigen Fahrer wurden gleich mehrere Verfahren eingeleitet: wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen Pflichtversicherungs- und Kraftfahrsteuergesetz, Urkundenfälschung, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Von Linda Tonn