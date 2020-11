Garbsen

Die Polizei setzt ihre Corona-Kontrollen fort: In Garbsen hat sie am Mittwoch 63 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt und konsequent geahndet. In den meisten Fällen hatten die Kontrollierten Mund und Nase in Bussen und der Stadtbahn sowie in stark frequentierten Fußgängerbereichen nicht bedeckt. Bei Verstößen in Bussen und Bahnen kann die Polizei ein Bußgeld von 100 bis 150 Euro verhängen.

Bei der Kontrolle eines Imbisses am Planetenring leiteten die Beamten nach eigenen Angaben zwei Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 28 Jahre alten Inhaber und seinen 50 Jahre alten Angestellten ein, weil beide während des Geschäftsbetriebes keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen.

Von Markus Holz