Kirchengemeinden in Neustadt, Seelze und Wunstorf feiern Konfirmationen

Neustadt/Seelze/Wunstorf

Die Corona-Pandemie hat den Ablauf der Konfirmationen in den Jahren 2020 und 2021 erheblich durcheinandergewirbelt. Es gab Terminverschiebungen und Einsegnungen in kleinen Gruppen unter Hygieneauflagen. Das kommende Wochenende, Sonnabend und Sonntag, 18. und 19. September, haben viele Kirchengemeinden ausgewählt, um den großen Tag für Jugendliche, die in ihre Gemeinde aufgenommen werden wollen, zu feiern. Hier eine Übersicht und die Namen der Konfirmandinnen und Konfirmanden:

Neustadt

Bordenau: Pastorin Alida Weinert, Sonntag, 9.30 Uhr und 11.30 Uhr, im Gemeindegarten: Mara Alina Bonas, Maja Dobosz, Domenik Goldberg, Benjamin Haufe, Mayra Kölle, Elisa Marlen Naujoks, Anakin-Jo Nienstedt, Leonard Pelz, Carolina Schäfer, Carolin Schilder, Luis Segelke, Lena Stolte, Melinda-Magdalena Török und Ina Zimmermann.

Hagen: Pastor Dirk Heuer, Sonnabend, 11 Uhr, in der Jakobuskirche: Jona Buchwald, Connor Chabowski, Mick Fischhöfer, Jette Knop, Marie Krägel, Niklas Lachmann, Lukas Paul, Lias Schöbel und Florian Ulbrich.

Sonntag, 11 Uhr, in der Jakobuskirche: Nele Adam, Are Baumann, Laureen Beermann, Nils Brinkmann, Leni Dunker, Eliana Fiehne, Luca Mehwald, Jorina Reinsch, Vincent Schamber und Hannes Wintzek.

Helstorf: Pastor Jens Rake und Pastor Christian Steinmeier, Sonntag, 10 Uhr, in der Helstorfer Kirche: Martha Helene Bartels, Joost Hemme, Liv Oehlerking, Lucas Ruf, Leif Ole Stehr und Tim Wiegmann.

Mariensee:, Pastorin Christina Norzel-Weiß, Sonntag, 10 Uhr, in der Klosterkirche: Christian Castillo, Jannis Hartmann, Esther Pietsch, Lenie Scherbaum, Diana Schuchart, Jana Schuchart, Tim Schuchart und Nora Michelle Tegtmeier.

Neustadt: Johanneskirchengemeinde, Pastor Sebastian Thier, Sonnabend, 14 Uhr, in der Johanneskirche: Linus Heidemann, Meiko Ketels, Julia Maleen Korth, Merle Nieber, Otis Ohlau, Anne-Line Protz, Leo Schmitt, Tobias Träger und Milena Wiebe.

Sonntag, 10 Uhr, in der Johanneskirche: Niklas Apitz, Celina Baldin, Erik Borges, Tim Lukas Bark, Leandra Czimalla, Hannes Hauck, Lucas Heusmann, Stefanie Kin, Linnea Koch und Milan Kurtz.

Seelze

Gümmer: Pastorin Gudrun Gerloff-Kingreen, Sonntag, 9.30 Uhr und 11.30 Uhr Gottesdienst für die Konfirmanden aus Gümmer in der Kirche in Dedensen: Josephine Borges, Maurice Hannemann, Elisa Mohn, Robin Pfeiffer, Hannah Osmi, Janik Schütt, Leon Schüttpelz und Finn Wiggers.

Harenberg: Pastor Nikolaus Kondschak, Sonntag, 11 Uhr, in der St.-Barbarakirche: Vanessa Bauer, Leon Joël Müller und Benjamin Skubsch.

Wunstorf

St. Johanneskirchengemeinde: Pastor Claus-Carsten Möller, Sonnabend, 13 Uhr, in der Corvinuskirche: Jonah Leester, Timm Budek, Henri Fronzek, Maja Fronzek, Fina Jeschke und Amelie Gösser.

Sonnabend, 15 Uhr, in der Corvinuskirche: Jasper Pippig, Jan Luttropp, Jula Paliokas, Sam Freitag, Louis Batterham und Lotte Batterham.

Von Sybille Heine