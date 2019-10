Garbsen gehört nach dem jüngsten Kita-Bericht der Region zu den Schlusslichtern bei der Versorgung mit Krippenplätzen. Daran wird auch der Bau der Campus-Kita und der Willehadi-Kita Murmelstein nichts ändern. Garbsen hat keine eigenen Kitas, alle 36 Einrichtungen sind an freie Träger vergeben.

Krippen:Von 1740 Kindern im Alter bis drei Jahren hatten Ende vorigen Jahres 507 einen Krippenplatz. Das sind 29,1 Prozent. Schlechter steht nur Seelze da (27,9 Prozent). Allerdings geben auch nicht alle Eltern ihr Kind in eine Krippe. Wie groß das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage ist, sagen die Zahlen der Region nicht. Die Versorgungsquote für Krippenkinder liegt im Regionsdurchschnitt bei 36,5 Prozent. Um diese Quote zu erreichen, müsste Garbsen rund 130 mehr bereitstellen. 2018 waren es 15 Plätze mehr als 2017, gleichzeitig ist aber die Zahl der Kinder deutlich gestiegen.

In den nächsten Jahren sollen 122 Krippenplätze in verschiedenen Stadtteilen hinzukommen. Fast die Hälfte entstehen in der Campus-Kita, der ehemaligen Förderschule an Kleegrund und in der Kita Murmelstein mit zusammen 62. Seit August 2013 haben Eltern der ein- bis dreijährigen Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz. Wird er von einer Kommune nicht erfüllt, können Eltern klagen. Das war in Garbsen nach Angaben der Stadt bisher nicht der Fall. „Das zeigt uns als Stadt, dass wir den Bedarf abdecken“, sagt Stadtsprecher Benjamin Irvin.

Kindergärten: Wesentlich verlässlicher ist in Garbsen die Versorgung mit Kindergartenplätzen. 1850 Kinder von drei bis sechs Jahren waren Ende 2018 gemeldet. Davon haben 95,8 Prozent einen Platz. Das ist in der Region Platz acht von 16. Im Kindergartenjahr 2017/2018 hatte Garbsen sogar ein Überangebot (100,2 Prozent). Die tatsächliche Nachfrage liegt in der Region bei 94 Prozent.

Hortbetreuung: In Sachen Hortplätze liegt Garbsen über dem Durchschnitt. Die Stadt deckt in der Altersgruppe der Sechs- bis Zehnjährigen fast 25 Prozent ab. Der Regionsdurchschnitt liegt bei 20,4 Prozent. Tatsächlich werden für 18,6 Prozent der Kinder im Hortalter Plätze nachgefragt.