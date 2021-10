Garbsen

Die Stadt Garbsen hat das Anmeldeverfahren für das nächste Kindergartenjahr ab 1. August 2022 geöffnet. Bis zum 1. Dezember sind Vormerkungen möglich.

Anmelden können sich Eltern, die vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli 2023 einen Betreuungsplatz in der Krippe, im Kindergarten oder in einem Hort in Garbsen suchen. Sie sind gebeten, ihren Betreuungswunsch über das Kita-Portal der Stadt Garbsen bei der von ihnen bevorzugten Einrichtung anzumelden. Die Anmeldung für Krippe, Kita und Hort sollte bis zum 1. Dezember erfolgen.

Wunsch-Kita nur über das Portal

Grundsätzlich gilt für die Garbsener Eltern, dass die Vormerkung auf der Warteliste ausschließlich im Kita-Portal erfolgt. Das Kita-Portal ist über die Internetseite www.garbsen.de zu erreichen, Stichwort „Kita-Portal“. Nach der Registrierung und Anmeldung haben Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder online bei bis zu drei Wunscheinrichtungen vormerken zu lassen. Dabei ist die Angabe von Prioritäten erforderlich. Im Frühjahr 2022 entscheiden die Einrichtungen über ihre Zusagen.

Familienservice der Stadt hilft

Der Kinder- und Familienservice der Stadt unterstützt Eltern, denen eine Online-Anmeldung nicht möglich ist, und sendet auf Anfrage ein Anmeldeformular zu. Für Fragen zur Anmeldung oder Auskünfte zum Kita-Besuch steht das Team ebenfalls zur Verfügung und ist erreichbar unter den Nummern (05131) 707307 und 707331 sowie per E-Mail an familienservice@garbsen.de.

Von Markus Holz