Kitas und Apotheken: Schnelltest-Mangel auch in Garbsen?

Mindestens zweimal wöchentlich sollen sich Jungen und Mädchen in Kitas testen lassen können. Um Engpässe bei den Corona-Schnelltests sorgen sich aktuell Eltern in Hannover. Manche kaufen sie sogar selbst, weil wegen vermeintlicher Lieferschwierigkeiten keine verfügbar sind. Doch auch in Drogerien und Apotheken sind die Test-Kits nicht überall zu haben. Doch wie ist die Situation in Garbsen?

Bis zum 31. August 2021 stellte die Stadt Garbsen den Kindertagesstätten in der Kommune insgesamt 31.700 Lolli-Tests zur Verfügung. Hatten die Kommunen bislang die Tests vorfinanziert, hat ab September nun das Land Niedersachsen die komplette Finanzierung sowie auch die Beschaffung und Verteilung von Testkits für Kinder ab drei Jahren bis zur Einschulung in der Kindertagesbetreuung übernommen. Von Engpässen wie in Hannover sei der Stadt Garbsen nichts bekannt, so Stadtsprecherin Christina Lange. Man erwarte derzeit sogar eine weitere Auslieferung.

„Wir sind gut bestückt“, bestätigt etwa Dorothe Loof, Erzieherin von der evangelischen Kita Osterwald. Und die Nachfrage sei auch nicht gerade gering: Etwa drei Viertel der Kinder würden das Angebot in Anspruch nehmen und zweimal die Woche getestet.

Finanzierung teilweise noch unklar

Noch bis etwa Mitte Dezember reicht der aktuelle Vorrat des Paritätischen Vereins für Jugendwohlfahrt Berenbostel, der Träger mehrerer Kitas und Horte ist. „Damit kommen wir gut durch die nächsten Wochen“, sagt Vorsitzender Hans-Gert Kalt. Ihn treibt dagegen die Sorge um die Mitarbeiter um: „Das Kultusministerium empfiehlt, nicht geimpfte Mitarbeiter zu testen. Doch finanziert wird das bislang nicht – das muss das Land noch dringend klären.“

Auch die Kitas der AWO in Garbsen seien mit Lollitests derzeit gut ausgestattet, sagt Prokurist Knud Hendricks. „Bis Ende des Jahres sollten diese noch reichen“, sagt er. Wie es danach weitergeht, sei unklar. „Uns ist aber auch wichtig, unsere Mitarbeiter zu schützen“, so Hendricks. Auch er mahnt eine Finanzierung ihrer Testungen an.

Nichts hält er dagegen davon, Eltern die Beschaffung von Tests zu überlassen – wie es in Hannover teilweise in Krippen für unter Dreijährige gehandhabt wird, wenn diese Symptome wie Husten oder Schnupfen haben. „Gibt es aufgrund des Mangels keine günstigen Testkits mehr, kann das bei dauererkälteten Kindern im Winter schon ins Geld gehen“, sagt er.

Lollitests zu unsicher?

Aber auch die Lollitests selbst haben so ihre Tücken. „Leider haben sie nach unserer Erfahrung eine hohe Fehlerquote“, so Hendricks weiter. „Fast jeder positive Test, hat sich hinterher nach einem Abstrich im Labor als falscher Alarm herausgestellt.“ Zweifel, die man inzwischen auch in der Landesregierung teilt: Ab November sollen deshalb voraussichtlich ausschließlich Nasenabstrichtestkits beschafft und ausgeliefert werden, da die Sonderzulassung für die bisher gelieferten Lolli-Tests abgelaufen sind und diese somit nicht länger beschafft werden könnten, heißt es von der Stadt Garbsen.

Der Nachfrage in den Apotheken in Garbsen tut das bislang keinen Abbruch: „Auch wir verzeichnen nach wie vor eine Nachfrage nach Corona-Schnelltests und sogar Lolli-Tests“, sagt Ilona Buttle von der gleichnamigen Apotheke an der Roten Reihe in Berenbostel.

Am Beginn der Corona-Zeit habe sie sich zwar noch eingedeckt mit den sogenannten Laien- oder Schnelltests, seit Längerem bietet sie aber keine mehr an. „Bei den geringen Mengen, die wir bestellen, lohnt sich das preistechnisch für uns einfach nicht“, sagt sie. Die sogenannten Profi-Tests, also die Antigentests, halte sie aber vor. Für die Schnelltests verweise sie dann auf die benachbarte Filiale der Drogeriekette Rossmann. Dort sind die Regale voll mit Schnelltests, zum Preis von 1,15 Euro.

Nachfrage nach Selbsttests in Apotheken ungebrochen

In mehreren Apotheken in Garbsen ist das Bild ähnlich – zumindest was die Lollitests angeht: Sie sind selten vorhanden, nicht zuletzt wohl auch, weil in den Kitas der Vorrat noch reicht. Und die Selbsttests für Erwachsene? „Wir haben noch etwa 150 Stück und erwarten eine weitere Lieferung“, sagt eine Mitarbeiterin der Apotheke am Schwarzen See in Garbsen-Mitte. Die Nachfrage sei auch weiterhin recht hoch – „sie ist gestiegen, seit die Testzentren nicht mehr kostenfrei genutzt werden können“, sagt sie.

Das bestätigt auch Jens Krause von der Kronen-Apotheke in Berenbostel. „Wir haben Selbsttests vorrätig und werden auch weiter ordern“, sagt der Apotheker. Er erwartet auch in den nächsten Wochen eine konstante Nachfrage. Er ist sich sicher: „Die Tests werden weiterhin eine wichtige Rolle spielen.“

Von Jutta Grätz und Simon Polreich