Einmal im Monat mitreden, mithelfen und mitgestalten – dazu ruft das neue Klimaschutzteam der Stadtverwaltung Garbsen auf. Treffpunkt für den Informationsaustausch ist das so genannte Forum Nachhaltigkeit. Daran kann sich jeder beteiligen.

Im Forum werden Fachleute Wissen über Aspekte der Nachhaltigkeit vermitteln. Es dient dem Austausch von Ideen und der Verabredung zu gemeinsamem Handeln. Die Stadtverwaltung will ausdrücklich vom Wissen und der Erfahrungen der Bürger profitieren. „In vielen Bereichen gibt es Experten, von denen die Stadt lernen kann. Wir nehmen Anregungen und Vorschläge auf“, sagt Garbsens Klimaschutzmanager Christian Wolf. Niemand könne eine bessere Welt neu erfinden, meint Wolf, „aber wir können helfen, sie etwas besser zu machen.“

Die Einladung der Stadt zum ersten Forum Nachhaltigkeit Quelle: Stadt Garbsen

Erstes Forum per Videokonferenz

Die Verwaltungsspitze hat Ende 2020 die Koordinierungsstelle für Großprojekte, Grundsatz- und Umweltangelegenheiten geschaffen. Sie besteht aus dem Quartett Joachim Berle (Leiter), die Umweltbeauftragte Randi Diestel, Klimaschutzmanager Christian Wolf und Eric Bindhak. Sie bündeln Informationen und führen den Dialog mit den Bürgern. „Der Klimawandel lässt nicht mit sich verhandeln, deswegen müssen wir jetzt das Thema Umwelt- und Klimaschutz anpacken“, schreibt Bürgermeister Christian Grahl.

Das erste Forum beginnt am Mittwoch, 19. Mai, um 17 Uhr. Teilnehmer treffen sich online. Zum Mitreden werden eine Internetverbindung, ein Mikrofon und eine Kamera benötigt. Anmeldungen nimmt Christian Wolf per E-Mail an christian.wolf@garbsen.de entgegen.

