10.500 Quadratmeter auf verschiedenen landwirtschaftlichen Flächen werden in diesem Jahr als Blühstreifen angelegt. Das ist das Ergebnis des Patenschaftsprogramms von Landwirten und der Stadt Garbsen zum Anmeldeschluss Ende März. Nach Angaben der Stadt beteiligen sich 54 Paten, darunter Bürgermeister Christian Grahl (CDU), an der Umweltaktion. „Ich freue mich, dass so viele Bürger, Unternehmen und Vereine ihren Beitrag zum Umwelt- und Insektenschutz leisten“, schreibt Grahl. Nach Ansicht von Thomas Balke vom Landvolk zeige die Resonanz, „dass Insektenschwund und Wildbienensterben in den Köpfen der Menschen angekommen sind und viele etwas dagegen tun möchten“.

Ein Quadratmeter Blühstreifen kostet 50 Cent pro Jahr. Mindestpacht sind 100 Quadratmeter. In den kommenden Tagen erhalten die Paten ein persönliches Schreiben mit Angaben zum Ort und dem für ihren Beitrag zuständigen Landwirt. Auf Wunsch kann eine Tafel mit dem Namen des Paten aufgestellt werden. Die Aktion soll in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Ansprechpartner in der Stadtverwaltung ist Koordinator Eric Bindhak vom Team Klimaschutz, E-Mail: eric.bindhak@garbsen.de.