Garbsen

Der Langzeitvorsitzende des Nabu Garbsen, Waldemar Wachtel, wird sich erinnern an die Agenda 21: Bürger denken aktiv über Klimaschutz nach, der Rat formuliert daraus Ziele, die Verwaltung setzt sie um, und jedes Jahr wird im Rot- und im Weißbuch öffentlich kritisch Bilanz gezogen. Der Impuls stammte aus der Umweltkonferenz in Rio 1992. Garbsen gehörte 1996 zu den Vorreitern im Land.

Agenda 21 scheitert

Bis zu 30 umweltinteressierte Menschen, darunter ausgewiesene Fachleute, investierten ehrenamtlich Zeit und Gehirnschmalz. 1998 war die Agenda fertig – und landete in der Schublade. Ehrenamtliche wie Wachtel oder Magdalena Nordmeyer aus Meyenfeld zogen sich enttäuscht zurück. Der Versuch der Unabhängigen, die Agenda 21 Jahre später wieder auf die politische Agenda zu setzen, scheiterte am Widerstand von Rat und Bürgermeister. Das Probleme in der Klimapolitik waren schon offensichtlich, aber vielleicht war die Zeit für Veränderungen noch nicht reif. Das darf sich nicht wiederholen. Dafür stehen jetzt der nächste Rat und die Räte nach ihm in der Pflicht.

Klimaschutz ist nicht Luxus, sondern Notwendigkeit

Was Bürgermeister Christian Grahl auf seine letzten Tage anschiebt, ist ja keine Luxusleistung der Verwaltung. Es ist dringend notwendig. Grahl hat für das gut zusammengestellte vierköpfige Team der „Klimanauten“ Ressourcen frei gemacht. Garbsen hat damit zum zweiten Mal die Kraft und die Chance, Vorreiter zu werden. Wenn hier künftig jedes Projekt und jede Baugenehmigung auf Klimaschädlichkeit überprüft wird, wird das Schule machen. Eine CO2-Bilanz vor jeder Genehmigung von Betriebsansiedlungen und neuen Wohnprojekten – aus Sicht der Klimaschützer wäre das ein Traum.

Der Themenkatalog ist lang

Die neue Großsiedlung Berenbostel-Ost soll klimaneutral werden. Das wird ein sichtbarer Anfang, in den der heutige Stand der Technik mit Nahwärme, Solarenergie und dem Verzicht auf fossile Brennstoffe einfließen wird. Andere Fragen drängen sich auf. Wie steht es um die E-Mobilität für Menschen, die in großen Miethäusern leben? Wie kann die Stadt ein attraktives Radwegenetz schaffen abseits von Autos und Ampeln, damit das Auto öfter stehen bleibt? Und muss für Bauprojekte in Garbsen wirklich Ausgleich auf dem Grundstück, ersatzweise am Rand zu Neustadt, geschaffen werden? Im Moment noch, weil das Bundesnaturschutzgesetz schwerlich etwas anderes zulässt. Die Normen gehören aus Klimaschutzsicht dringend überarbeitet. Sie lassen nicht zu, dass Geld für zerstörte Natur in den Bau von Bürgersolaranlagen fließt, in einen Krötentunnel unter der Schönebecker Allee oder in das Anlegen von Hecken und Blühstreifen.

Neue Generation gewinnen

Das neue Klimaschutzteam der Stadtverwaltung lädt Bürger für Mittwoch, 19. Mai, zum ersten Forum Nachhaltigkeit ein, weil es weiß: Damit Klimaschutz lokal funktioniert, braucht es wie 1996 wieder die Menschen in dieser Stadt, ihre Ideen und Fragen, ihr Mitdenken, Mitmachen und Druck machen. Die Stadtverwaltung allein kann nicht viel bewegen, aber die „Klimanauten“ können viel in Bewegung setzen. Zum Beispiel müssen dieses Mal die Schulen fest eingebunden werden. Junge Menschen sollten die Chance haben, ihre Mitarbeit am Klimaschutzprozess als AG anerkennen zu lassen und damit zu punkten. Vielleicht lässt sich so eine neue Generation von Klimanauten gewinnen, die niemals zulassen wird, dass ein lokaler Klimaschutzprozess noch einmal einschläft wie nach 1998. Diese Jugend ist längst sensibilisiert. Die Bewegungen Fridays for Future, Garbsen for Future oder Students for Future leben von ihr. Die Generation will ernst genommen werden und Fortschritte sehen. Zu Recht. Es ist ihre Zukunft. Das hat das Bundesverfassungsgericht gerade eindrücklich unterstrichen.

Von Markus Holz