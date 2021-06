Garbsen

Die Klimaschutzagentur der Region Hannover und die Stadt Garbsen wollen Klima- und Umweltschützer mit Fachleuten zusammenbringen und Projekte befördern. Die Stadt Garbsen hat sich dafür der digitalen Plattform „wir im klimalog“ angeschlossen. In dieser öffentlichen Plattform kann jeder mitmachen.

Die Plattform wird von der Klimaschutzagentur betreut. Aus der Stadtverwaltung sind die „Klimanauten“ Randi Diestel (Umweltbeauftragte), Christian Wolf (Klimaschutzmanager) und Eric Bindhak (Umweltsachbearbeiter) im Boot. Die Plattform bietet eine Übersicht über Veranstaltungen und Themen. Das Forum ist so konzipiert, dass Interessierte die Möglichkeit zum Austausch von Ideen haben.

Plattform als Basis für Netzwerker

Doch wo finde ich Mitstreiter für eine Blühwiese? Wer hat Interesse an Carsharing? Wie plane und finanziere ich eine Solarstromanlage? Ab sofort können lokale Organisationen, Unternehmen sowie Bürger aus Garbsen Projektideen, Angebote oder Veranstaltungen mit anderen Interessierten teilen. Die Suche nach Themen lässt sich auf Garbsen eingrenzen. Die Plattform bietet aber auch die Chance, über den Zaun auf Projekte in anderen Kommunen zu blicken.

„Klimaschutz profitiert von einer engen Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Energiefachleuten, ansässigen Unternehmen und Bürgern“, schreibt Bürgermeister Christian Grahl. Die Plattform biete allen am Klimaschutz Interessierten die Möglichkeit, sich zu vernetzen. In den nächsten Monaten soll die Plattform in weiteren Kommunen an den Start gehen. Wedemark, Ronnenberg, Empelde und Burgwedel haben sich der Initiative bereits angeschlossen.

Von Markus Holz