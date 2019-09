Garbsen

Um fünf vor zwölf haben am Freitag überall in Garbsen die Kirchenglocken geläutet. Damit haben sich Gemeinden wie St. Maria Regina und Willehadi am weltweiten Klimaprotest beteiligt und gezeigt, dass schnell etwas getan werden muss. Das Glockenläuten solle „den Protest weiterhin hörbar machen“, heißt es im Aufruf des evangelischen Landesbischofs Ralf Meister an die evangelischen Gemeinden.

Ihre Kirchengemeinde wolle damit ein Zeichen für den Klimaschutz setzen, sagte Bärbel Steding vom Kirchenbüro der Willehadikirche. Sie machte sich auch gleich auf zum großen Sternmarsch in Hannover.

Natur soll erhalten werden

Auch die katholischen Kirchengemeinden waren zum Läuten der Glocken aufgerufen. Alle Kirchen in Garbsen – St.Raphael, St. Maria Regina, Corpus Christi – haben mitgemacht. Der Aufruf stammt vom Bistum Hildesheim: Die Kirchen seien dazu berufen, die Natur für weitere Generationen zu erhalten, heißt es darin.

„Wir müssen jetzt unsere Stimme erheben, um unsere Schöpfung zu bewahren“, sagte Iwona Schubert, Fachsekretärin in St. Maria Regina. Der Gedanke, die Glocken um fünf vor zwölf zu läuten, sei symbolisch. „Wenn wir jetzt nicht handeln, könnte es zu spät sein“, so Schubert weiter.

Von Ann-Christin Weber