Garbsen

Der Kneipp-Verein Garbsen bietet nach der Corona-Zwangspause wieder Wanderungen an. Teilnehmer müssen sich vorher bei den jeweiligen Wanderführern anmelden. Treffpunkt und Abfahrt ist jeweils am Endpunkt der Stadtbahn am Planetencenter. Benötigt wird ein Ticket für die Zonen A und B.

Verschiedene Routen

Am Sonntag, 4. Oktober, geht es um 9.45 Uhr von Altwarmbüchen über Isernhagen nach Langenhagen. Die Strecke ist rund 15 Kilometer lang. Wanderführer Hardy Wunder ist unter Telefon (05131) 92295 zu erreichen.

Anzeige

Die nächste Tour folgt am Mittwoch, 7. Oktober, ab 13 Uhr. Sie führt vom Döhrener Turm über den Maschsee bis zum Aegi. Die Streckenlänge beträgt sieben Kilometer. Der Mittellandkanal und das Schiff „Prinz Albert“ sind am Sonntag, 11. Oktober, das Ziel. Start ist um 10 Uhr. Diese beiden Wanderungen müssen bei Manfred Windt unter Telefon (05131) 95525 angemeldet werden.

Trinkwasser ist das Thema eines Vortrags am Freitag, 9. Oktober, um 18 Uhr im Kneipp-Treff, Berenbosteler Straße 76. Eine Anmeldung ist unter Telefon (05137) 818852 erforderlich.

Von Anke Lütjens