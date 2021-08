Garbsen

Im Ton ist Thomas Lellmann ein ruhiger Mensch. Doch in der Sache bleibt der 59-Jährige beharrlich. Seitenlang ist sein Schriftverkehr mit der Stadtverwaltung. Darin geht es um einen Parkplatz an der Straße vor seiner Haustür, der auf einmal keiner mehr ist. Parkende Autofahrer erfuhren das per Knöllchen an der Windschutzscheibe. Die Stadt beruft sich auf die kaum noch sichtbare Markierung und will mit der Abschaffung die „schwächsten Verkehrsteilnehmer“ schützen. Doch Lellmann spricht von einem Schildbürgerstreich.

Lellmann wohnt in einer Kurve der Straße „Im Hasenwinkel“, einer ruhigen Seitenstraße in Berenbostel. Über die Verkehrssituation vor seiner Haustür kann sich der 59-Jährige jedoch aufregen. Vor allem, wenn es um den breiten gepflasterten Platz vor seiner Grundstückseinfahrt geht. „In den Siebzigerjahren waren hier mehrere Parkplätze für eine benachbarte Firma eingezeichnet“, sagt Lellmann und zeigt auf die leere Fläche, die offiziell zum Gehweg gehört – aber nicht so aussieht. Als die Firma aufgab wurde aus mehreren Parkplätzen einer – einst sauber mit weißer Farbe auf der recht üppigen Fläche eingezeichnet, die im Laufe der Jahre immer mehr zerbröselte. Inzwischen sind nur noch Fragmente der Markierung zu erkennen. Geparkt wurde dort aber weiterhin.

Beschwerde machte Verwaltung aufmerksam

„Bis sich vor Kurzem ein Nachbar bei der Stadt beschwerte, weil er mit dem Kinderwagen kaum vorbeikommt, wenn dort ein größeres Autos steht“, schildert Lellmann. Die Stadt wurde aufmerksam – und reagierte mit einem Ortstermin Mitte Juli. Man wollte die Frage klären, ob die Markierung erneuert werden muss. Vor Ort kam man aber zu einem ganz anderen Ergebnis.

Zwar sei der Platz auf dem Gehweg für einen Parkplatz ausreichend, die „Verkehrssicherheit für Fußgänger und radfahrende Kinder“ aber gefährdet, da ein parkendes Auto die Sicht auf den nahen Verbindungsweg einschränkt. Zur Erklärung: Dieser kleine Fußweg kommt von der Parallelstraße Böckeriethe und trifft direkt neben dem strittigen Ein-Auto-Parkplatz auf den Hasenwinkel.

Thomas Lellmann zeigt auf die Reste der Parkplatzmarkierung, der über Jahrzehnte hier genutzt wurde. Die große gepflasterte Fläche ist laut Stadt aber inzwischen nur noch ein Gehweg. Ein parkendes Auto sei eine Sicherheitsgefahr für Fußgänger und radfahrende Kinder, findet die Verwaltung. Quelle: Simon Polreich

Sicherheitsrelevant: Der Stichweg für Fußgänger und radfahrende Kinder. Im Vordergrund sind Reste des Parkplatzes zu erkennen. Quelle: Simon Polreich

Aus zwei Gründen kann Anwohner Lellmann die Argumentation nicht verstehen: „Wenn er eine Gefahr darstellt – warum wurde er überhaupt genehmigt und über Jahrzehnte akzeptiert? Unfälle gab es hier jedenfalls nie.“ Andererseits sieht er durch den fehlenden Parkplatz die akute Unfallgefahr noch erhöht: „Der breite gepflasterte Bereich wird gerne von Autofahrern zum Wenden genutzt. Das kann ich jeden Tag vom Homeoffice heraus beobachten“, so der 59-Jährige. „Seit der Platz nicht mehr zum Parken genutzt wird, können die Autofahrer in einem Zug auf der Fläche wenden und schneiden dabei auch den Mündungsbereich des kleinen Stichwegs. Die Gefahr für die Schwächsten ist jetzt größer. Warum lässt man den Parkplatz nicht und ergänzt ihn mit einem Verkehrsspiegel?“

Stadt: Sicherheitsaspekte gehen vor „Komfortbedürfnis“

Bei der Stadt trifft sein Vorschlag jedoch auf keine Gegenliebe: „Ein Verkehrsspiegel ist kein geeignetes und probates Mittel, um die Gehwegeinengungen und dortigen Sicherheitsdefizite durch parkende Fahrzeuge zu beheben“, heißt es auf Anfrage. Die Sicherheitsaspekte überwiegen gegenüber „dem Komfortbedürfnis des Anwohners auf ein grundstücknahes Parken“, so die Stadt.

Lellmann schüttelt über solch eine Antwort verärgert den Kopf. Weil es ihm gar nicht um Komfort, sondern eben um Sicherheit geht. „Wir haben ja einen eigenen Parkplatz auf unserem Grundstück.“ Und ums Prinzip: „Im Bebauungsplan ist immer noch ein Parkplatz an der Stelle eingetragen.“

Knöllchen wurden verteilt – und wieder kassiert

Das hinderte die Stadt nicht daran, Knöllchen an dort Parkende zu verteilen – laut Lellmann seit 2019 und ohne den Parkplatz offiziell umzuwidmen. Das müsse man auch nicht, so die Stadt auf Anfrage. „Eine förmliche straßenrechtliche Umwidmung ist nicht erforderlich. Die Markierung vor Ort ist zu rund 95 Prozent nicht mehr vorhanden und als Parkfläche für Verkehrsteilnehmer in keiner Weise erkennbar oder wahrnehmbar“, so eine Sprecherin. „Dadurch ist das Parken auf dem Gehweg nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung nicht erlaubt.“

Dass das nicht jeder Anwohner und Besucher, der dort gewohnheitsmäßig parkt, mitbekommen hat, steht für Lellmann außer Frage. Und auch die Stadt zeigt hier zumindest de facto ein Einsehen. Die verteilten Knöllchen habe man im Einzelfall wieder eingezogen, heißt es von der Verwaltung. „Aus Opportunitätsgründen und unter Hinweis auf die geltende Regelung.“

