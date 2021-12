Knut-Richter-Quintett ist zu Gast beim Jazzclub Garbsen

Berenbostel

Er gehört zur Elite der europäischen Jazz- und Swingmusiker: der Gitarrist und Sänger Knut Richter. Der Jazzclub Garbsen präsentiert den Ausnahmekünstler und seine vier musikalischen Begleiter am Sonnabend, 11. Dezember, zum Abschluss der Konzertsaison 2021 mit ihrem Programm „A jazzy Christmas Eve.“

Zum Knut-Richter-Quintett gehören neben Richter Urban Beyer (Klavier, Gesang) und Hervé Jeanne (Kontrabass), Trompeter Axel Beineke und die charismatische Sängerin Aleksandra Lison. Die Band spielt musikalische Perlen von Jazz und Swing über Latin bis zum Soul und Gospel. Beginn ist um 20 Uhr an der Ludwigstraße 4, Einlass ist um 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Sängerin Aleksandra Lison bezaubert die Konzertbesucher mit ihrer Stimme. Quelle: Kloepper Fotodesign

Knut Richter gilt als einer der bekanntesten und besten Jazz- und Swing-Gitarristen im norddeutschen Raum. Seit Jahrzehnten tritt der Barsinghäuser in verschiedenen Formationen mit renommierten Musikern der internationalen Jazzszene auf. Richter gab Konzerte unter anderem mit Bill Ramsey, Joy Fleming und Martin Weiss. Heute leitet er mehrere Bands, darunter das Knut-Richter-Swingtett, Take Jazz und die Jazzband Hannover.

Musiker wie Django Reinhard prägen Richter

Richter spielt nicht nur in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz – seine Konzertreisen führten ihn bis nach Singapur. Und ob mit der Gitarre und später mit dem Banjo: Der Stil des Musikers wurde insbesondere durch das Spiel mit namhaften Sinti-Musikern, etwa Django Reinhardt, geprägt. Gemeinsam bringt das Quintett die Zuhörer in vorweihnachtliche Stimmung.

Auch Gospel und Soul im Programm

Die Musiker lassen bekannte Weihnachtsklassiker erklingen wie „Jingle Bells“, „Santa Claus is coming to Town“, „Rudolph, the red nosed Reindeer“ und „Let it snow“ – aber auch Stücke aus dem Gospel und Soul gehören zum Repertoire des Konzertabends. Alle Musiker der Band zählen zu den renommierten Profis der deutschen Jazzszene, einige waren auch Mitglieder der Roger-Cicero-Band.

Karten kosten 20, ermäßigt 15 Euro. Reservierungen sind möglich per E-Mail an tickets@jazzclubgarbsen.de, im Internet auf www.jazzclub-garbsen.de und, soweit verfügbar, an der Abendkasse. Informationen zum Jazzclub Garbsen und zum weiteren Konzertprogramm gibt es im Internet auf www.jazzclub-garbsen.de.

Von Anke Lütjens