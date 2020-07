Es gibt keinen ekeligeren Wertstoffplatz als den beim TKB. Das liegt am Umfeld, das liegt an fehlender sozialer Kontrolle und an der Unverfrorenheit einiger Zeitgenossen. Die TKB-Chefin Ariane Rother sagt: Die Container müssen weg. Richtig, meint Markus Holz in seinem Kommentar – besser heute als morgen.