Garbsen

Seit 2019 ist Garbsen eine Stadt mit einer Universität, allerdings fehlt es an vielen Stellen an Angeboten für junge Menschen und Studierende. Kneipen und Cafés sucht man um den Campus herum vergeblich, auch Clubs und Bars gibt es nicht. Der Parkour-Park in Auf der Horst ist ein erster Anfang. Aber reicht das aus?

Wir fragen: Wie machen Sie die Stadt attraktiver für junge Menschen?

Das sagt der SPD-Kandidat Claudio Provenzano

„Junge Menschen haben konkrete Wünsche und Vorstellungen. Mein erster Schritt als Bürgermeister wird sein, in den direkten Austausch mit jungen Menschen zu treten, um deren Ideen aufzunehmen. Ferner müssen wir Freizeitangebote in unserer Stadt schaffen. Dazu werde ich als Bürgermeister progressiv auf Investoren und Anbieter von Freizeitangeboten zugehen. Um Investoren für Garbsen zu gewinnen, müssen wir auch vorab schauen, welche Immobilien und Grundstücke die Stadt zur Verfügung stellen kann.

Konkret habe ich zudem vor, auf dem Rathausplatz einen „Markt der Möglichkeiten“ zu schaffen. Das ist ein Platz, an dem Jugendlichen, Familien, die Kultur – an dem ganz Garbsen zusammenkommen kann. Diesen Platz sollen die Menschen gestalten. Alle Menschen unserer Stadt können ihre Ideen einbringen.“

Das sagt der CDU-Kandidat Björn Tegtmeier

„Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum und müssen diesen fördern. Zudem will ich ein mitreißendes Stadtmarketing anschieben. Wir haben bereits ein gutes Angebot, aber ich wünsche mir Open-Air Konzerte, Kleinkunst oder Varieté. Ich kann mir die Einbindung des Kulturnetzwerkes Garbsen, des Freundeskreis Garbsen und der Verbände sehr gut vorstellen.

Dies ist nicht nur ein Angebot an jüngere Menschen; Wünsche zu dem Thema werden aus allen Altersgruppen an mich herangetragen. Die Vereinsförderung muss sichergestellt sein, denn Vereine sind ein großer Schatz und bereichern unser Leben.“

Lesen Sie auch: Bürgermeisterwahl in Garbsen: So haben die fünf Kandidaten beim HAZ/NP-Wahlforum diskutiert

Das sagt die FDP-Kandidatin Monika Probst

„Die attraktive Stadt bietet auf den Wegen und Plätzen sichtbares Leben, das heißt in der Stadt „muss etwas los sein“. Rad- und Fußwegverbindungen zwischen zentralen Orten (Uni, Kino) und Wohnquartieren laden zum Erkunden des Umfeldes ein. Passende Gastronomie-, Freizeit- und Kulturangebote, aber auch Aufenthaltsflächen im Grünen (für die Fitness, zum Grillen und Ausruhen) dürfen nicht fehlen.

Arbeitsplätze bei prosperierenden Firmen bieten eine Bleibeperspektive nach Ausbildung oder Studium. Die Stadt kann bei diesen Themen - soweit sie nicht selbst zuständig ist – als Vermittler und Motor tätig werden, zum Beispiel in Kooperation mit der Uni, Unternehmen und Vereinen.“

Das sagt der Grünen-Kandidat Uwe Mohrhoff

„Kultur- und Freizeitaktivitäten in den Stadtteilen, aber auch in der Mitte, mit Aufenthaltsqualitäten schaffen. Einbindung der jüngeren Generation (zum Beispiel in ein Jugendparlament) und der Studenten in Prozesse zur Schaffung der Mitte. Erreichbarkeit mit ÖPNV verbessern, insbesondere von den dörflichen Stadtteilen. Jugendliche wünschen sich Clubs und Bewegungsmöglichkeiten. Hier ist ein entsprechendes Angebot von Nöten, eine Idee wäre ein Mountainbike-Parcours und Veranstaltungsräume. Weitere Angebote können in die Mitte integriert werden und Treffpunkt für alle sein.“

Das sagt der unabhängige Kandidat Ahmet Cagli

„Ich werde mich für eine bessere Mobilität zwischen den Stadtteilen einsetzen, damit junge Menschen die Vorzüge urbaner Lebenskultur mit der ländlichen Infrastruktur verbinden und genießen können. Garbsen ist eine Oase der Ruhe, wo junge Menschen sich wohlfühlen sollen. Der Badepark Berenbostel, Hallenbad Planetenring und die Garbsener Seen mit dem Stadtpark müssen gepflegt und erweitert werden, damit Jung und Alt zusammenkommen und zusammenfinden.“

Von Linda Tonn