Ahmet Cagli weiß, wie weit man kommen kann, wenn man eine Mannschaft hinter sich hat. In seiner mehr als 20-jährigen Trainerlaufbahn hat der 57-jährige Berenbosteler mit mehreren Garbsener Mannschaften – darunter auch der frischgebackene Drittligist TSV Havelse –, schon einige Erfolge erzielt. Wenn sich einer auf den anderen verlassen kann, dann kann man siegen. Darauf baut Cagli. „Ein Einzelsport ist nichts für mich“, sagt er.

Auch deshalb tritt er seine neue Herausforderung nicht als Einzelkämpfer, sondern mit einem ganzen Team an – strategisch und perfektionistisch. Bei einem Hausbesuch wollen wir über seinen Plan sprechen, bei der Kommunalwahl im September als unabhängiger Kandidat und ohne jegliche politische Erfahrung als Bürgermeister ins Rathaus einzuziehen. Bei Tee und Kuchen sitzt sich nur Ehefrau Ümit mit am Wohnzimmertisch der Berenbosteler Wohnung, sondern auch die Kinder Eren und Nilay, Nichte Seval und die Neffen Ergun und Cem.

„Wir unterstützen ihn“, sagen sie. „Er wird es schaffen.“ Ihr Vater und Onkel sei bekannt, in Berenbostel werde er schon als „Bürgermeister“ angesprochen. Das liegt allerdings daran, dass Cagli seit mehr als 20 Jahren im Garbsener Rathaus arbeitet und durchaus den einen oder anderen Rat hat, wenn es zum Beispiel ums Baurecht geht. „Wenn er redet, hören ihm die Leute zu“, sagt Tochter Nilay. Ihr Vater sei hilfsbereit und fair, er habe Freude daran, anderen Menschen zu helfen.

Und dann sei da auch noch sein großes Herz: „Er geht mit seiner Mannschaft genau so um, wie mit seiner Familie und ist immer für die Spieler da“, so Nilay Cagli. Darauf setzt der Vater auch bei seiner Bewerbung um den Posten als Verwaltungschef. In die politischen Themen und komplexe Inhalte könne er sich schnell einarbeiten und sie wenn nötig an seine Mitarbeiter weiter delegieren. „Wichtig ist ein guter Umgang mit den Mitarbeitern und eine offene Kommunikation“, sagt der 57-Jährige, der als 12-Jähriger nach Berenbostel kam und sich seine Bekanntheit mit viel Fleiß erarbeitet hat.

„Ich bin ein Autodidakt“

Das erste Jahr in Deutschland sei schwierig gewesen, sagt Cagli. Er konnte kein Deutsch, hatte keine Freunde. Durch den Fußball wurde es einfacher, zudem büffelte der Jugendliche ununterbrochen und konnte nach wenigen Monaten fließend Deutsch sprechen. „Ich bin ein Autodidakt“, sagt er. Auch deshalb traut er sich den Job als Bürgermeister zu. „Ich habe keine Angst vor der Aufgabe.“

Entscheidungen zu treffen, kennt er aus dem Fußball zu Genüge. Auch, was es heißt zu streiten und Konflikte zu lösen. „Das Selbstvertrauen für den Posten ist da“, sagt Cagli. Viele Garbsenerinnen und Garbsener hätten ihm schon ihre Unterstützung zugesagt. Bekannt ist der türkisch-stämmige Berenbosteler nicht nur durch den Sport, sondern auch weil er regelmäßig im Postlädchen seiner Frau in Horst aushilft.

Zur Person Ahmet Cagli ist ein unbeschriebenes Blatt in der Garbsener Politik. Bekannt ist er trotzdem – und das wegen seiner sportlichen Erfolge als Trainer beim TSV Havelse und TSV Berenbostel. Cagli wurde 1963 in der türkischen Stadt Reyhanli in der Provinz Hatay an der syrischen Grenze geboren. Dort besuchte er auch die Grundschule und die Oberschule, bevor er 1975 mit 12 Jahren mit seinen Eltern und Geschwistern nach Deutschland kam. „Als ich in Deutschland ankam, war es minus 15 Grad und es schneite“, erinnert sich Cagli. „Ich wollte wieder zurück.“ Der Jugendliche besuchte zunächst die Orientierungsstufe und dann die Hauptschule in Berenbostel. Sie schloss er 1980 mit dem Realabschluss ab. Er begann eine Ausbildung in einer Firma für Elektromotoren, musste sie allerdings abbrechen, weil er farbenblind ist. Es folgten eine Ausbildung zum Betonbau-Techniker und eine Umschulung zum Schneider. Seit 21 Jahren arbeitet Cagli in der Poststelle der Stadtverwaltung in Garbsen. Als Trainer führte er von 1997 bis 2000 die erste Herrenmannschaft des TSV Havelse, von 2006 bis 2012 die U19-Mannschaft des TuS Garbsen, von 2012 bis 2014 die U23-Mannschaft des TSV Havelse. Seit drei Jahren ist der Berenbosteler Cagli Trainer der 1. Herren des TSV Berenbostel. ton

Im Gespräch wird deutlich, wie furchtlos und sicher Cagli in den Wahlkampf geht. Er hat sich Berater gesucht, die ihn unterstützen. Aktuell feilt er an Videos für Social Media. Seine Themen: weniger Jugendkrimiminalität, mehr Digitalisierung, auf Elektromobilität setzen. „Ich möchte den Menschen kurz und bündig erklären, worum es mir geht“, sagt Cagli.

Familie steht an erster Stelle

Obwohl er in keiner Partei ist und politisch in Garbsen noch nicht in Erscheinung getreten ist, glaubt er an den Sieg. „Es muss einer von hier sein“, sagt er und meint die Stadt, in der er schon so viele Jahre lang wohnt – als Kind in der Noldestraße in Berenbostel, später zehn Jahre lang in Altgarbsen, seit mehr als 15 Jahren mit seiner Familie in einer Eigentumswohnung.

In dem hellen Wohnzimmer, in dem es immer wieder laut aus einem Vogelkäfig kreischt, ist immer viel Betrieb: Geschwister, Nichten und Neffen gehen ein uns aus, treffen sich zum Diskutieren und Fußballgucken. „Das Familienleben ist mir sehr wichtig“, sagt Cagli. Ob er als Bürgermeister darauf verzichten könne? „Muss ich gar nicht. Man kann das ja alles als Familie organisieren.“

