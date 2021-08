Garbsen

Veraltete Technik, zu kleine Räume, marode Toiletten: Der Zustand an Garbsens Schulen ist vielerorts verbesserungswürdig. Oftmals hat sich ein richtiger Sanierungsstau angesammelt, und die Stadt Garbsen kommt gar nicht mehr hinterher, schnell nachzubessern und zu renovieren. Die IGS Garbsen wird in den nächsten Jahren komplett neu gebaut. Dennoch darf der kommende Bürgermeister oder die Bürgermeisterin die anderen Schulen nicht aus dem Blick verlieren.

Wie wollen wissen: Wie halten Sie Garbsens Schulen besser in Schuss?

Das sagt der SPD-Kandidat Claudio Provenzano

„Um den Zustand der Schulen zu verbessern, müssen wir uns jedes Jahr gemeinsam mit den Schulen ein Bild vom Zustand machen. Dies ist meiner Ansicht eine unabdingbare Aufgabe der Stadtverwaltung. So müssen wir individuelle Prioritätenlisten erstellen. Aus denen wiederum muss eine Gesamtliste resultieren. Auf dieser Grundlage muss dann ein Maßnahmenplan sowie eine Kostenaufstellung erfolgen. Mit einem solchen Plan können wir dann mehr möglich machen.

Als Bürgermeister werde ich dafür sorgen, dass regelmäßig geprüft wird, welche Fördertöpfe des Bundes und des Landes uns zur Verfügung stehen. Des Weiteren befinden wir uns momentan in einer Niedrigzinsphase. Da können wir prüfen, ob sich Förderkredite von staatlichen Banken nutzen lassen, damit wir notwendige Investitionen schneller umsetzen können.“

Das sagt der CDU-Kandidat Björn Tegtmeier

„Ich werde dem Rat ein Sanierungsbudget vorschlagen, aus dem fortlaufend dringende Arbeiten bezahlt werden. Die Einführung einer individuellen Prioritätenliste an jeder Schule in Zusammenarbeit und in direkter Absprache mit den Schulleitern halte ich für zwingend erforderlich, um den Sanierungsstau sinnvoll aufzulösen. Als Stadt sind wir für ein würdiges Lernumfeld verantwortlich – und müssen Schulgebäude und ihre Einrichtungen entsprechend ausstatten, pflegen und erhalten. Begonnene Bauarbeiten müssen zügig fortgesetzt und abgeschlossen werden.“

Das sagt die FDP-Kandidatin Monika Probst

„Garbsen hat in den vergangenen fünf Jahren für bauliche Maßnahmen an Schulen (ohne Neubauten) insgesamt circa 14 Millionen Euro ausgegeben. Ein Teil der Mittel entfällt auf notwendige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion (Fahrstühle, Differenzierungsräume), auf der Sanierung von Heizungsanlagen und beim Brandschutz.

Als Bürgermeisterin werde ich mich für eine Anpassung der Schulen an veränderte pädagogische Bedarfe auf Basis einer Prioritätenliste sowie ein Toilettensanierungsprogramm einsetzen und dem Rat die Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel vorschlagen.“

Das sagt der Grünen-Kandidat Uwe Mohrhoff

„Als Bürgermeister würde ich als erstes eine Bestandsaufnahme des Sanierungsstaus machen und diesen priorisieren. Ein Masterplan für Schulen ist erforderlich. Die Umverteilung von Mitteln in finanzieller und personeller Hinsicht ist für eine nachhaltige Sanierung an Schulen zwingend. Versäumnisse vergangener Jahre holen uns ein und müssen aufgearbeitet werden. Zu der Sicherheit in den Schulen ist bisher sehr wenig gesagt worden. Als Beispiele die IGS oder das JKG, die immer noch keine zusätzlichen Rettungswege haben, obwohl es vor Jahren so beschlossen wurde.“

Das sagt der unabhängige Kandidat Ahmet Cagli

„Zunächst ist eine gründliche Bestandsaufnahme erforderlich, um zu dokumentieren, was die Bedarfe sind. Daraus resultierend müssen notwendige bauliche Maßnahmen zeitnah ergriffen werden, bevor ein Reparaturstau entsteht. Hierfür ist eine gute Koordination zwischen der Hochbauabteilung und dem Schulamt nötig. Ich werde mich für schnelle und pragmatische Lösungen einsetzen.“

