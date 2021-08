Garbsen

Bis 2035 soll Garbsen klimaneutral werden. Dieses Ziel haben nicht nur die Garbsener Grünen ausgegeben, auch die anderen Parteien folgen dieser Forderung. Mittlerweile hat die Stadtverwaltung eine eigene Stabsstelle für die Themen Klima- und Umweltschutz im Rathaus eingesetzt. Reicht das aus?

Das sagt der SPD-Kandidat Claudio Provenzano

„Klimaneutralität ist heute wichtiger denn je. Damit wir dies erreichen, müssen wir gemeinsam mitmachen. Dazu ist es wichtig, die Menschen hierfür zu sensibilisieren. Das geht im Rahmen von Veranstaltungen zum Thema Klimaschutz, das Aufzeigen von privaten Fördermöglichkeiten sowie durch Mitmachaktionen mit Kitas und Schulen.

Bei Neubauten und Sanierungen ist zudem auf Klimaneutralität zu achten. Der Ausbau von Photovoltaikanlagen an öffentlichen Gebäuden ist voranzutreiben.

Sowohl die Schaffung einer Ladeinfrastruktur als auch der Ausbau von Radfahrwegen und die Förderung der Attraktivität des ÖPNV – zum Beispiel durch das 365-Euro-Ticket oder einem „On-Demand-Service“ sind einige der Ziele, die ich als Bürgermeister umsetzen möchte.

So schaffen wir für die Bürger*innen eine Mobilität, die uns voranbringt – und das Klima schont.“

Das sagt der CDU-Kandidat Björn Tegtmeier

„Insbesondere die Stärkung des Radverkehrs durch eine zügige Umsetzung des Radschnellweges von Hannover nach Garbsen steht auf meiner Agenda. Dazu gehören Ladestationen mit Ökostrom für E-Bikes und Autos am Straßenbahnendpunkt, aber auch der Universität um den Umstieg vom Auto auf das Rad zu erleichtern.

Die über 100 stadteigenen Immobilien müssen wir mit Photovoltaik ausstatten. Unnötige Flächenversiegelung gilt es zu vermeiden. Mit gutem Beispiel werde ich vorangehen und zehn Tonnen CO2 wegen unseres Wahlkampfs mit einem Klimaschutzprojekt von atmosfair kompensieren.“

Das sagt die FDP-Kandidatin Monika Probst

„Klimaschutz ist die zentrale Herausforderung der nächsten Jahre und für mich Chefsache! Unser Klimaschutzkonzept sowie der im Mai 2021 vom Rat beschlossene Aktionsplan Nachhaltigkeit enthalten eine Vielzahl von Maßnahmen zur Senkung der lokalen CO2-Emissionen von derzeit 5,7 Tonnen auf eine Tonne pro Kopf pro Jahr. Neben einem Monitoring zur Sicherstellung eines effektiven Mitteleinsatzes werde ich den Schwerpunkt auf die 100 stadteigenen Gebäude, die Förderung des Radverkehrs, eine verstärkte Umweltbildung und -beratung und eine intensive Bürgerbeteiligung legen.“

Das sagt der Grünen-Kandidat Uwe Mohrhoff

„Garbsen soll nach unseren Vorstellungen bis 2035 klimaneutral werden. Nachhaltige Sanierung städtischer Liegenschaften, Ausbau ÖPNV, Förderung von Elektromobilität und Schaffung einer wohnortnahen E-Ladestruktur, Grünstandorte vermehren, versiegelte Flächen, wo es geht, aufbrechen. Stärkung des Radverkehrs und die Nutzung von Flächen für regenerative Energiegewinnung. Stichworte Windkraft und flächenhafter Ausbau von Solaranlagen, auch über Parkplätzen. Der Verzicht auf fossile Energieträger und Umstieg auf Geothermie oder ähnliches bei Neubauten wäre ein weiterer Baustein.“

Das sagt der unabhängige Kandidat Ahmet Cagli

„Ich werde mich für mehr Beratung und Aufklärung, Elektromobilität und Ausbau der Sonnenenergie einsetzen. Schnelle Fahrradrouten sollen kurze Fahrten überflüssig machen. Die derzeitige Stabstelle Klimaschutz soll in ein Dezernat umgewandelt werden, um die Wichtigkeit des Klimaschutzes noch mal ernsthaft in den Vordergrund zu stellen. Die Ideen der Kinder und Jugendlichen will ich aufgreifen und gemeinsam mit den politischen Vertretern im Rat besprechen.“

Von Linda Tonn