Garbsen

Am Wahlsonntag sollten Sie Zeit mitbringen, wenn Sie zur Stimmabgabe gehen oder fahren. Wählerinnen und Wähler erhalten in ihrem Wahllokal fünf Bögen für fünf Wahlen. Einige haben DIN-A3-Größe, andere sind deutlich kleiner. Wir haben für Sie sortiert, welche Kandidaten Sie in Ihrem Ortsteil wählen können – das erleichtert möglicherweise die Übersicht über diese fünf Wahlen: Regionspräsident oder -präsidentin, Regionsparlament, Bürgermeisterin oder Bürgermeister, Rat der Stadt und Ortsrat.

Die Wahlbögen Regionspräsident und Regionsversammlung sowie Bürgermeisterwahl sind in allen Garbsener Wahlkabinen gleich. Aber bei der Wahl zum Rat der Stadt und zu dem für Sie zuständigen Ortsrat unterscheiden sich die Bögen. Hier finden Sie dazu alle Informationen.

Was macht eigentlich ein Ortsrat? Bestimmendes politisches Gremium in den Städten und Gemeinde sind die Stadt- oder Gemeinderäte. Darunter gibt es in den meisten Ortschaften in Niedersachsen einen Ortsrat. Hauptaufgabe der ehrenamtlichen Ortsratsmitglieder ist es, sich um die Belange des Dorfes und seiner Bewohner zu kümmern und das gegenüber der Verwaltung und dem Stadt- oder Gemeinderat auch zu vertreten. Im begrenzten Rahmen darf der Ortsrat über Angelegenheiten des Dorfes selbst bestimmen: Zum Beispiel bei der Unterhaltung und Benutzung von öffentlichen Einrichtungen des Dorfes, die Pflege des Ortsbildes, oder die Vereins- und Brauchtumsförderung. Der Stadt- oder Gemeinderat muss ihm dafür die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Ortsratssitzungen sind öffentlich. In der Regel besteht zu Beginn jeder Sitzung für die Bürger die Möglichkeit, den Ortsratsmitgliedern und den Verwaltungsvertretern Fragen zu stellen. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Eine oder drei Stimmen?

In der Regionspräsidentenwahl und in der Bürgermeisterwahl haben Sie je eine Stimme. Bei Regionsversammlung, Stadt und Ortsrat dürfen Sie maximal drei Kreuze verteilen. Die Wahlhelfer erinnern an die Maskenpflicht in den Wahllokalen und bitten, einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen, um ihnen das Desinfizieren der Stifte zu ersparen.

Der Wahlsonntag im Liveticker

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Wahlsonntag und laden Sie ein: Die Auszählung der Bürgermeisterwahl können sie in unserem Liveticker am Sonntag ab 17 Uhr auf haz.de/garbsen oder neuepresse.de/garbsen bis zum Endergebnis verfolgen. Dort halten Sie Ihre Reporter Gerko Naumann und Simon Polreich auch auf dem Laufenden über weitere Ergebnisse des Abends. Am Montagvormittag können wir Ihnen vermutlich alle Daten aus dem vorläufigen amtlichen Endergebnis liefern. Wegen der hohen Zahl der Briefwähler wird mit einem Auszählungsende erst nach Mitternacht gerechnet.

Von Markus Holz