Eine Frau und vier Männer wollen an die Spitze des Rathauses in Garbsen. Sie wollen Bürgermeisterin oder Bürgermeister der Stadt mit mehr als 60.000 Einwohnerinnen und Einwohnern werden – und damit die Nachfolge von Christian Grahl (65, CDU) antreten, der sich nicht zur Wiederwahl stellt. Aber wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten? Was treibt sie an, was haben sie bisher gemacht, womit verbringen sie ihre Freizeit? Wir haben alle fünf zu Hause besucht und genau diese Fragen gestellt.

Claudio Provenzano (SPD) Quelle: Gerko Naumann

Das ist der SPD-Kandidat Claudio Provenzano

Claudio Provenzano aus Berenbostel hat eine steile politische Karriere hingelegt. Seit 2016 vertritt er die SPD im Rat der Stadt, jetzt will er Verwaltungschef werden. Diese Geschichte erinnert an seine berufliche Laufbahn bei VW. Dort hat er am Fließband begonnen und sich bis in eine Führungsposition hochgearbeitet. Als Bürgermeister will Provenzano vor allem pragmatische Lösungen finden, sein Motto lautet: „Machen wird mehr möglich machen.“

Björn Tegtmeier (CDU) Quelle: Markus Holz

Das ist der CDU-Kandidat Björn Tegtmeier

Björn Tegtmeier hat Anfang des Jahres ein Comeback hingelegt. Erst zog er seine Kandidatur zugunsten der zunächst von der CDU aufgestellten Monika Probst zurück. Dann überlegte er es sich anders. Probst wechselte zur FDP und Tegtmeier wurde als Kandidat bestätigt. Jetzt will der Pilot aus Schloß Ricklingen richtig durchstarten. Der Vater dreier Kinder sagt zu seinen Zielen als Bürgermeister: „Ich kann vieles anders machen.“

Monika Probst (FDP) Quelle: Gerko Naumann

Das ist die FDP-Kandidatin Monika Probst

Monika Probst tritt als einzige Frau im Rennen um den Spitzenposten im Rathaus an. Erst war sie für die CDU nominiert, nun wird die Parteilose von der FDP unterstützt. Die 55-Jährige aus Havelse müsste sich am wenigsten umgewöhnen. Als Schul- und Sozialdezernentin trägt sie bereits Verantwortung in der Garbsener Verwaltung. Über sich selbst sagt sie: „Ich traue mir das zu und ich will Verantwortung übernehmen.“

Uwe Mohrhoff (Grüne) Quelle: Markus Holz

Das ist der Grünen-Kandidat Uwe Mohrhoff

„Einiges ist bei uns nur hellgrün, da ist Luft nach oben“, sagt Uwe Mohrhoff über sich selbst. Der Schloß Ricklinger ist erst seit einem Jahr bei den Grünen, hat in einer internen Abstimmung aber den politisch deutlich erfahrenen Darius Pilarski knapp geschlagen. Im Rathaus in Garbsen kennt sich der Oldtimer-Liebhaber allerdings gut aus – von 1994 bis Anfang 2020 arbeitete er dort in der Bauabteilung.

Ahmet Cagli (unabhängig) Quelle: Linda Tonn

Das ist der unabhängige Kandidat Ahmet Cagli

Ahmet Cagli ist wohl der große Außenseiter bei der Bürgermeisterwahl in Garbsen. Der erfahrene Fußballtrainer aus Berenbostel arbeitet bereits im Rathaus – in der Poststelle. Im Wahlkampf setzt er auf die Themen weniger Jugendkrimiminalität, mehr Digitalisierung und Elektromobilität. Der Familienmensch ist überzeugt davon, dass er es schaffen kann und er will einen anderen Stil im Rathaus prägen: „Wichtig ist ein guter Umgang mit den Mitarbeitern und eine offene Kommunikation“, sagt er.

Von Gerko Naumann